Wagner: «Θα φτάσουμε μέχρι τέλους...» - Ο Πριγκόζιν τα βάζει με τον ρωσικό στρατό και δηλώνει έτοιμος να πεθάνει - Διάγγελμα Πούτιν

Ο ιδρυτής της ρωσικής εταιρείας μισθοφόρων Βάγκνερ, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, διαβεβαίωσε σήμερα πως μπήκε στη Ρωσία μαζί με τα στρατεύματά του με σκοπό να ανατρέψει τη στρατιωτική ιεραρχία, δηλώνοντας «έτοιμος να πεθάνει» μαζί με τους 25.000 άνδρες του για να «απελευθερώσει τον ρωσικό λαό».

Ο επικεφαλής της ρωσικής εταιρείας μισθοφόρων Βάγκνερ διαβεβαίωσε σήμερα πως βρίσκεται στο αρχηγείο του ρωσικού στρατού στην πόλη Ροστόφ –κέντρο κλειδί στη ρωσική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας– και ότι στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ιδίως αεροδρόμιο, βρίσκονται στα χέρια των ανδρών του.

«Βρισκόμαστε στο αρχηγείο, είναι 07:30 το πρωί» [σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας], ανέφερε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν σε βίντεο που μεταφορτώθηκε στην πλατφόρμα Telegram. «Στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Ροστόφ βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου», πρόσθεσε, ενώ διακρίνονταν ένστολοι πίσω του καθώς βάδιζαν.

BREAKING: Prigozhin speaks after taking control of the the Russian military headquarters in Rostov. He says that he had to take action to make sure that Russian airstrikes hit Ukrainians and not Wagner Group units. pic.twitter.com/QMSxCydlFf — Visegrαd 24 (@visegrad24) June 24, 2023

Απαίτησε να πάνε εκεί ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού και ο Βαλερί Γκεράσιμοφ, κορυφαίος ρώσος στρατηγός.

Σε άλλο βίντεο, που μεταφορτώθηκε σε λογαριασμό στο Telegram προσκείμενο στη Βάγκνερ, εικονίζεται καθιστός ανάμεσα σε δυο ρώσους στρατηγούς — ο ένας είναι ο αντιστράτηγος Βλαντίμιρ Αλεξέγιεφ, ο οποίος νωρίτερα είχε προτρέψει τον κ. Πριγκόζιν να πάρει πίσω την απειλή του πως θα εκδιώξει κορυφαία στελέχη της στρατιωτικής ιεραρχίας.

The Wagner PMC Group has announced that they have Captured the Southern Military District Headquarters within the the City of Rostov-on-Don in the Rostov Region of Southwestern Russia. pic.twitter.com/730rL9uetq — OSINTdefender (@sentdefender) June 24, 2023

Η ρωσική γενική εισαγγελία ανακοίνωσε πως άρχισε να διενεργεί έρευνα για «ένοπλη εξέγερση» σε βάρος του κ. Πριγκόζιν, ο οποίος στασίασε αφού κατηγόρησε τον ρωσικό τακτικό στρατό πως βομβάρδισε βάση των ανδρών του σκοτώνοντας πολλούς. Οι αρχές ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας στη Μόσχα και διάφορες περιφέρειες της χώρας.

«Συνεχίζουμε, θα φθάσουμε μέχρι τέλους», διεμήνυσε ο κ. Πριγκόζιν σε ηχητικό μήνυμά του στην πλατφόρμα Telegram. «Θα καταστρέψουμε όποιον μπει στον δρόμο μας», απείλησε.

Those are not Russian National Guard troops. That looks like Wagner troops entering the SMD HQ. pic.twitter.com/AC2wxAcBmJ — Alexander S. Vindman ? (@AVindman) June 24, 2023

«Είμαστε όλοι έτοιμοι να πεθάνουμε, και οι 25.000. Και μετά θα υπάρξουν άλλοι 25.000. Επειδή θα πεθάνουμε για την πατρίδα, θα πεθάνουμε για τον ρωσικό λαό, που πρέπει να απελευθερωθεί από αυτούς που βομβαρδίζουν άμαχο πληθυσμό», είπε κατόπιν.

Ανέφερε πως οι δυνάμεις του, ως τώρα ανεπτυγμένες στην Ουκρανία, πέρασαν τα σύνορα με τη Ρωσία και μπήκαν στην πόλη Ροστόφ (νότια). Υποστήριξε πως οι μαχητές του κατέρριψαν ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο όταν «άνοιξε πυρ εναντίον πολιτικής οχηματοπομπής».

Το Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει αν ο ισχυρισμοί του αληθεύουν.

«Αντιτρομοκρατικές δραστηριότητες»

«Βρίσκονται σε εξέλιξη αντιτρομοκρατικές δραστηριότητες στη Μόσχα με σκοπό να ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας», ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν.

Οπτικό υλικό που κυκλοφορεί σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακά μέσα ενημέρωσης, η αυθεντικότητα του οποίου δεν έχει επαληθευτεί μέχρι στιγμής, εικονίζει στρατιωτικά οχήματα να κυκλοφορούν στη ρωσική πρωτεύουσα, στους τομείς όπου βρίσκονται το υπουργείο Άμυνας και η κάτω Βουλή, η κρατική Δούμα, μερικές δεκάδες μέτρα από το Κρεμλίνο.

Ο περιφερειάρχης της Ροστόφ κάλεσε τους κατοίκους να «μείνουν σπίτι», ενώ αυτός της Λίπετσκ, 420 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, διαβεβαίωσε πως λαμβάνονται «ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας».

Έρευνα για «ανταρσία»

Ο ρώσος γενικός εισαγγελέας Ίγκαρ Κρασνόφ ενημέρωσε τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν πως άρχισε να διενεργείται «ποινική έρευνα για την απόπειρα να οργανωθεί ένοπλη ανταρσία», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

Σε αλλεπάλληλα ηχητικά μηνύματά χθες χθες όλη την ημέρα, ο επικεφαλής της Βάγκνερ ανέφερε πως πλήγματα του ρωσικού στρατού προκάλεσαν «πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων» στις τάξεις της.

«Διεξήγαγαν πλήγματα, πλήγματα με πυραύλους, εναντίον στρατοπέδων μας. Πολύ μεγάλος αριθμός των μαχητών μας σκοτώθηκε», είπε, κατηγορώντας τον ρώσο υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού πως διέταξε τις επιθέσεις.

Οι κατηγορίες αυτές «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και αποτελούν προβοκάτσια», αντέτεινε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η FSB κάλεσε τους μισθοφόρους της Βάγκνερ να συλλάβουν τον αρχηγό τους.

Ο ανοικτός πόλεμος αυτός φέρνει στον αφρό τις βαθιές εντάσεις στις τάξεις των ρωσικών δυνάμεων που εμπλέκονται στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν είπε πως η «επιτροπή των διοικήσεων του ομίλου Βάγκνερ αποφάσισε» πως πρέπει να «σταματήσει» αυτούς που διοικούν τον ρωσικό στρατό, καλώντας τους Ρώσους να μην προβάλουν αντίσταση στους άνδρες του ή ακόμη και να ενωθούν μαζί τους.

«Εξουσία και λεφτά»

Αντίπαλες ρωσικές φράξιες έχουν αρχίσει να «καταβροχθίζουν η μια την άλλη για την εξουσία και τα λεφτά», ανέφερε χωρίς να κρύβει την ικανοποίησή του ο επικεφαλής της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών Κιρίλο Μπούντανοφ.

Στην Ουάσιγκτον, ο Λευκός Οίκος ανέφερε πως «παρακολουθεί» στενά τις εξελίξεις.

Ο ρώσος αντιπολιτευόμενος εξόριστος επιχειρηματίας Μιχαήλ Χοντορκόφσκι κάλεσε να υποστηριχθεί ο επικεφαλής της Βάγκνερ προκειμένου να πολεμήσει το καθεστώς του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Ναι, κι ο διάβολος ο ίδιος πρέπει να βοηθήσει εάν αποφασίσει να εναντιωθεί σε αυτό το καθεστώς! (...) Αν αυτός ο γκάγκστερ [ο κ. Πριγκόζιν] θέλει να επιτεθεί στον άλλον [τον κ. Πούτιν], δεν είναι ώρα να μορφάσουμε, πρέπει να βοηθήσουμε», ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Telegram ο κ. Χοντορκόφσκι.

Χθες ο Γεβγκένι Πριγκόζιν ανέφερε πως, παρά τις διαβεβαιώσεις της Μόσχας για το αντίθετο, ο ρωσικός στρατός έχει υποχωρήσει σε πολλούς τομείς της νότιας και της ανατολικής Ουκρανίας, στη Ζαπορίζια και στη Χερσώνα (νότια), καθώς και στην Μπαχμούτ, πόλη που οι Ρώσοι λένε πως κυρίευσαν έπειτα από πολύμηνες μάχες ενώ οι Ουκρανοί λένε πως πλαγιοκοπούν και προελαύνουν τις τελευταίες εβδομάδες.

«Δεν υπάρχουν στρατιωτικές επιτυχίες» της Μόσχας, υποστήριξε ο κ. Πριγκόζιν, σύμφωνα με τον οποίο οι ρώσοι στρατιώτες «νίβονται στο αίμα τους», έκφραση με την οποία προφανώς εννοούσε πως οι ρωσικές δυνάμεις υφίστανται βαριές απώλειες.

Οι δηλώσεις του επικεφαλής της Βάγκνερ, που είναι αδύνατο να επιβεβαιωθούν με ανεξάρτητο τρόπο, είναι εντελώς αντιφατικές με τις ανακοινώσεις του προέδρου Πούτιν και του υπουργού Άμυνας Σοϊγκού, σύμφωνα με τους οποίους ο ρωσικός στρατός «απωθεί» όλες τις ουκρανικές επιθέσεις στη γραμμή του μετώπου.

Ωστόσο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας προειδοποίησε πως οι δυνάμεις της Ουκρανίας ετοιμάζονται να επιτεθούν στην Μπαχμούτ, «επωφελούμενες από την προβοκάτσια του Πριγκόζιν».

Τις τελευταίες ημέρες ο κ. Πούτιν έχει πει επανειλημμένα πως η ουκρανική αντεπίθεση αποτελεί αποτυχία και ότι οι δυνάμεις του Κιέβου υφίστανται απώλειες σχεδόν «καταστροφικές». Την Πέμπτη, ο κ. Σοϊγκού δήλωνε πως ο ουκρανικός στρατός «ανασυντάσσεται» αφού απέτυχε να διαπεράσει τις ρωσικές άμυνες.

Ο κ. Πριγκόζιν χαρακτηρίζει «απάτη» τις ανακοινώσεις περί νικών του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, καταγγέλλει πως «κρύβει» τις δυσκολίες και τις απώλειες των ρωσικών δυνάμεων στα πεδία των μαχών.

Ενώ αντιπολιτευόμενοι και ακόμη και ανώνυμοι Ρώσοι βρίσκονται στις φυλακές επειδή επέκριναν τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο επικεφαλής της Βάγκνερ αμφισβήτησε χθες τους λόγους που εξαπολύθηκε αυτή που το Κρεμλίνο έχει βαφτίσει «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

«Ο πόλεμος ήταν απαραίτητος για μερικά καθάρματα που ήθελαν να προαχθούν», και «ολιγάρχες» που τον «είχαν ανάγκη» και σκόπευαν να μοιραστούν τα λάφυρα, ενώ το Κίεβο ήταν κατ’ αυτόν «έτοιμο να αποδεχθεί την όποια συμφωνία».