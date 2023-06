Wagner: Τζετ που συνδέεται με τον Πριγκόζιν ταξίδεψε από τη Ρωσία στη Λευκορωσία

Βάσει συμφωνίας που επετεύχθη με την μεσολάβηση του Λευκορώσου προέδρου Αλεξάντρ Λουκασένκο το Σάββατο για να τερματιστεί ένοπλη ανταρσία των μισθοφόρων της Βάγκνερ, ο επικεφαλής της Πριγκόζιν αναμένεται να μεταβεί στη Λευκορωσία.

Ο Λουκασένκο δήλωσε ότι έδωσε διαταγή στις λευκορωσικές στρατιωτικές δυνάμεις να βρίσκονται σε ετοιμότητα μάχης κατά την διάρκεια της ανταρσίας της Wagner σε ομιλία του ενώπιον στρατιωτικών και αξιωματούχων των υπηρεσιών ασφαλείας, παρουσία δημοσιογράφων.

A Embraer Legacy 600 with the Registration “RA-02795” which is reportedly a Business Jet used by Wagner PMC Leader, Yevgeny Prigozhin has landed at Machulishchy Air Force Base to the South of Minsk, Belarus after Taking-Off from an Air Field in the Rostov Region of Southwestern… pic.twitter.com/Ny0oomL6bN