Αιματοκύλισμα στο Ιράν: Αναφορές για πάνω από 500 νεκρούς - Κρίσιμη ενημέρωση Τραμπ την Τρίτη - Real.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ενημερωθεί την Τρίτη από ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησής του σχετικά με συγκεκριμένες επιλογές για την αντιμετώπιση των διαδηλώσεων στο Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal την Κυριακή, το οποίο επικαλείται αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Η προγραμματισμένη συνάντηση του Τραμπ με αυτούς τους αξιωματούχους θα είναι μια συζήτηση σχετικά με τα πιθανά επόμενα βήματα, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών επιθέσεων, της χρήσης μυστικών κυβερνοόπλων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών και πολιτικών στόχων, της επιβολής περισσότερων κυρώσεων στην ιρανική κυβέρνηση και της ενίσχυσης των αντικυβερνητικών πηγών στο διαδίκτυο, ανέφερε η εφημερίδα.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αμέσως την είδηση.

O Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα με επίθεση σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί βία εναντίον των διαδηλωτών.

Téhéran, ce soir. Mesdames messieurs, nous vous présentons le peuple le plus courageux du monde ! L’Iran va renaître ! pic.twitter.com/ytEhcZXkbs — Association Femme Azadi (@femmeazadi) January 10, 2026

Αναφορές για πάνω από 500 νεκρούς

Οι νεκροί, στις δύο εβδομάδες διαδηλώσεων στο Ιράν, έχουν ξεπεράσει τους 500, ανακοίνωσε η ομάδα ακτιβιστών υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA, που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ.

Ο τελευταίος απολογισμός αναφορικά με τους νεκρούς, που βασίζεται σε μαρτυρίες ακτιβιστών εντός και εκτός του Ιράν, κάνει λόγο για 490 διαδηλωτές και 48 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας νεκρούς, καθώς και για 10.000 συλλήψεις.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητες πηγές τα στοιχεία αυτά και οι ιρανικές αρχές δεν έχουν δώσει στοιχεία για νεκρούς από τις ταραχές, τις οποίες αποδίδουν σε «ταραξίες» που ενθαρρύνονται από ξένες δυνάμεις.

BREAKING: New footage shows the bodies of more than a hundred murdered anti-regime protesters brought to the Kahrizak Forensic Medical Center in Tehran on January 8th. It proves that the death toll in Iran is much higher than previously thought, and is likely in the thousands pic.twitter.com/8bqhwpj6Xj — Visegrád 24 (@visegrad24) January 11, 2026

Μέτρα κατά των διαδηλωτών

Ο γενικός εισαγγελέας του Ιράν, Mohammad Movahedi Azad, δήλωσε χθες ότι θα ληφθούν «αμείλικτα, χωρίς επιείκεια ή συμβιβασμούς» νομικά μέτρα κατά των διαδηλωτών, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. «Οι κατηγορίες εναντίον όλων των ταραχοποιών είναι οι ίδιες», δήλωσε ο Movahedi Azad, σύμφωνα με το Tasnim. «Είτε πρόκειται για άτομα που βοήθησαν τους ταραχοποιούς και τους τρομοκράτες στην καταστροφή και τη ζημιά της δημόσιας ασφάλειας και περιουσίας, είτε για μισθοφόρους που πήραν τα όπλα και προκάλεσαν φόβο και τρόμο στους πολίτες». Ο γενικός εισαγγελέας δήλωσε ότι «όλοι οι εγκληματίες είναι εχθροί σε αυτό το θέμα».