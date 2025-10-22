Wall Street Journal: Οι ΗΠΑ έδωσαν το «OK» στην Ουκρανία να χτυπήσει με δυτικούς πυραύλους μέσα στη Ρωσία - Real.gr

Όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ «άναψε το πράσινο φως» στην Ουκρανία για να χρησιμοποιήσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς δυτικής προέλευσης. Αυτό αναφέρει σε δημοσίευμα της η Wall Street Journal.

Αυτό σημαίνει ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις της Ουκρανίας θα έχουν τη δυνατότητα να χτυπούν στόχους μέσα στη ρωσική επικράτεια και σε βάθος δεκάδων ή εκατοντάδων χιλιομέτρων από τη γραμμή του μετώπου.

Μάλιστα οι Ουκρανοί, την Τρίτη (21/10) χρησιμοποίησαν πύραυλο Storm Shadow (είναι οι γνωστοί γαλλικοί SCALP) για να χτυπήσουν ένα ρωσικό εργοστάσιο στο Μπριάνσκ το οποίο παράγει εκρηκτικά και καύσιμα πυραύλων.

Το χτύπημα «ήταν επιτυχημένο» καθώς κατάφερε «να διαπεράσει τη ρωσική αεράμυνα», ανέφερε το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Η WSJ αναφέρει ότι η απόφαση να αρθεί ο περιορισμός για τους Storm Shadow ελήφθη πριν από τη συνάντηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον πρόεδρο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα στον Λευκό Οίκο.

Υπενθυμίζεται πως ο Ζελένσκι ζητούσε πυραύλους Tomahawk, οι οποίοι έχουν σημαντικό βεληνεκές και θα μπορούσαν θεωρητικά να χτυπήσουν στόχους στη Μόσχα και ακόμη βορειότερα. Αλλά ο Τραμπ απέρριψε το αίτημα, επισημαίνοντας ότι Ρωσία και Ουκρανία πρέπει να τερματίσουν τον αιματηρό πόλεμο.