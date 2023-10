Wall Street Journal: Δύο χρόνια σχεδίαζε την επίθεση η Χαμάς στο Ισραήλ

«Αριθμός αμάχων, συναγωγές και νηπιαγωγεία», αλλά και προειδοποιήσεις ακόμη για τον χρόνο που θα χρειαστούν τα ισραηλινά στρατεύματα για να απαντήσουν», περιλαμβάνονται στα ευρήματα που βρέθηκαν σε άψυχα μέλη της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, αναφέρει ο εκπρόσωπος των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων Ρίτσαρντ Χεχτ.

Οι μαχητές είχαν εντολή να ανοίξουν τρύπες με ρουκέτες στον ισραηλινό φράχτη ασφαλείας ενώ αναλυτικό ήταν και το σχέδιο για πυρά κάλυψης. Οι εντολές ήταν να συλλάβουν αιχμαλώτους και ομήρους «για διαπραγματεύσεις», σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα.

Σε μια σελίδα βρέθηκαν φωτογραφίες οκτώ τύπων τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού του Ισραηλινού στρατού, μαζί με σύντομες σημειώσεις στα αραβικά σχετικά με το πού να επιτεθούν τα οχήματα και ποια εκρηκτικά να χρησιμοποιηθούν.

Η σύλληψη της ιδέας για την φρικιαστική επίθεση «γεννήθηκε» το 2021, όταν η οργάνωση άρχισε να προετοιμάζεται εντατικά μελετώντας τις τακτικές και τις στρατηγικές του αντιπάλου της, σύμφωνα με τον Αμπού Ομπάϊντα, εκπρόσωπο της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, στον λογαριασμό του στο Telegram.

Το σχέδιο της Χαμάς για το Μεφαλσίμ δείχνει «πολυπλοκότητα, συστηματική συλλογή πληροφοριών, χρήση ανθρώπινων πηγών, χρήση ανοιχτών πηγών πληροφοριών και πληροφορίες που ελήφθησαν μέσω κυβερνοεπιθέσεων», σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Χάρτες και αεροφωτογραφίες της πόλης περιέχονταν στο έγγραφο, το οποίο λέει ότι υπήρχαν 1.000 «άμαχοι» που φρουρούνταν από μια εθελοντική δύναμη ασφαλείας.

