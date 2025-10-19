Washington Post: Ο Πούτιν απαίτησε από τον Τραμπ το Ντονέτσκ για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία - Real.gr

Σύμφωνα με δημοσίευμα της στη Washington Post ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, σε τηλεφωνική συνομιλία αυτή την εβδομάδα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, απαίτησε τον πλήρη έλεγχο του Ντονέτσκ ως όρο για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με δύο ανώτερους αξιωματούχους.

Ο Πούτιν προσπαθεί εδώ και 11 χρόνια να κατακτήσει την περιοχή, η οποία αποτελέι μιας στρατηγικά κρίσιμης περιοχής στην ανατολική Ουκρανία, αλλά έχει επανειλημμένα αποκρουστεί από τις ουκρανικές δυνάμεις.

Η εμμονή του Πούτιν με το Ντονέτσκ δείχνει ότι δεν αποσύρεται από τις προηγούμενες απαιτήσεις του, οι οποίες έχουν οδηγήσει το μέτωπο σε αδιέξοδο, παρά την αισιοδοξία του Τραμπ για την επίτευξη συμφωνίας, είπαν οι αξιωματούχοι, μιλώντας ανώνυμα λόγω της ευαισθησίας των συνομιλιών. Αν και η Ρωσία και φιλορωσικές δυνάμεις ελέγχουν τμήματα της περιοχής από το 2014, δεν έχουν καταφέρει να κατακτήσουν ολόκληρο το Ντονέτσκ.

Ο Τραμπ δεν έχει σχολιάσει δημοσίως την απαίτηση του Πούτιν, η οποία δεν είχε αποκαλυφθεί μέχρι τώρα. Στην επίσημη δήλωσή του μετά τη συνάντηση της Παρασκευής στον Λευκό Οίκο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεν υποστήριξε δημόσια το ρωσικό αίτημα. Σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Πούτιν στην Ουγγαρία τις επόμενες εβδομάδες για να συνεχίσουν τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.

Στην τηλεφωνική τους επικοινωνία, ο Πούτιν πρότεινε ότι θα ήταν διατεθειμένος να παραχωρήσει τμήματα δύο άλλων περιοχών της Ουκρανίας, που ελέγχει εν μέρει -της Ζαπορίζια και της Χερσώνας- με αντάλλαγμα τον πλήρη έλεγχο του Ντονέτσκ. Η πρόταση αυτή θεωρήθηκε από ορισμένους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου ως βήμα προόδου, σε σχέση με τις προηγούμενες απαιτήσεις που είχε θέσει ο Πούτιν στη συνάντησή του με τον Τραμπ τον Αύγουστο στην Αλάσκα.

Όμως οι Ουκρανοί δεν φαίνεται να το βλέπουν έτσι, δήλωσε ανώτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης: «Είναι σαν να τους πεις να πουλήσουν το ίδιο τους το πόδι χωρίς αντάλλαγμα».

Ο Λευκός Οίκος και το Κρεμλίνο δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.

Σταθερές οι γραμμές του μετώπου

Οι γραμμές του μετώπου έχουν σταθεροποιηθεί τους τελευταίους 12 μήνες, με καμία πλευρά να μην πετυχαίνει αποφασιστικό πλεονέκτημα. Η Ρωσία κατέχει περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους.

Ο Τραμπ έχει επικεντρωθεί ξανά στο να τερματίσει τον πόλεμο, αφού μεσολάβησε για κατάπαυση πυρός και ανταλλαγή ομήρων στη Γάζα. Εδώ και μήνες ταλαντεύεται ανάμεσα στις ρωσικές και ουκρανικές θέσεις.

Η Ουκρανία ήλπιζε να λάβει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk μετά τη συνάντηση, αλλά έφυγε με άδεια χέρια.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, πίεσε την ουκρανική αντιπροσωπεία σχετικά με το ενδεχόμενο παράδοσης του Ντονέτσκ, επικαλούμενος ότι η περιοχή είναι κυρίως ρωσόφωνη – ένα συχνό επιχείρημα του Κρεμλίνου, το οποίο οι Ουκρανοί και οι Ευρωπαίοι θεωρούν ως ρωσική προπαγάνδα.

Πολλοί Ουκρανοί – συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Ζελένσκι – μεγάλωσαν μιλώντας ρωσικά ως μητρική γλώσσα, αλλά μετά την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014, η χρήση της ουκρανικής γλώσσας έχει αυξηθεί σημαντικά και δεν θεωρείται πλέον ένδειξη φιλορωσικής στάσης.

Ο Γουίτκοφ ήταν ο βασικός ενδιάμεσος του Λευκού Οίκου με το Κρεμλίνο πριν τη συνάντηση στην Αλάσκα, την οποία Ευρωπαίοι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν ως αποτυχημένη, λόγω παρεξηγήσεων για τις ρωσικές απαιτήσεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είναι ο κορυφαίος αξιωματούχος που προετοιμάζει τη Σύνοδο της Βουδαπέστης με τον Πούτιν, την οποία το Κίεβο χαιρέτισε.

Η Ουκρανία υποστηρίζει την έκκληση του Τραμπ για κατάπαυση πυρός στις τρέχουσες γραμμές του μετώπου ως βάση για πιο βιώσιμες διαπραγματεύσεις. Ανεπίσημα, Ουκρανοί αξιωματούχοι αποδέχονται ότι η Ρωσία πιθανόν να διατηρήσει de facto έλεγχο των εδαφών που κατέχει, αλλά ζητούν σοβαρές εγγυήσεις ασφαλείας από ΗΠΑ και Ευρώπη για να αποτραπεί νέα επίθεση.