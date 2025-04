Washington Post: Οι ΗΠΑ πρότειναν την αναγνώριση της προσάρτησης της Κριμαίας από τη Ρωσία - Real.gr

Τι άλλο περιλαμβάνει η πρόταση της Ουάσινγκτον.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν να αναγνωριστεί η προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία και να «παγώσουν» οι γραμμές του μετώπου με την Ουκρανία, στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, ανέφερε σήμερα η εφημερίδα Washington Post, επικαλούμενη πολλά πρόσωπα που εμπλέκονται στις διαβουλεύσεις.

Οι αμερικανικές προτάσεις παρουσιάστηκαν στους Ουκρανούς την περασμένη εβδομάδα στο Παρίσι, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η πρόταση της Ουάσινγκτον περιλαμβάνει επίσης την άρση των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, στο πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας.

The U.S. proposals, presented to Ukraine in Paris last week, include having Washington formally recognize annexed Crimea as Russian territory and eventually lifting sanctions against Russia under a future accord. https://t.co/t7Sl0x25hP

