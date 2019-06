Washington Times: Γεωπολιτική αναβάθμιση της Ελλάδας από τη νέα πολύπλευρη εξωτερική πολιτική

Υπό τον τίτλο «Greece Finds New Footing as a Player on the World Stage», άρθρο του γνωστού αναλυτή/συγγραφέα στρατιωτικής ιστορίας Victor Davis Hanson στους WASHINGTON TIMΕS και στο περιοδικό NATIONAL REVIEW, κάνει λόγο για αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας στην γεωπολιτική σκηνή, από τη νέα ‘realpolitik’ που ακολουθεί τελευταία με την διαφοροποίηση της εξωτερικής της πολιτικής, εξισορροπώντας μεταξύ της αντιμετώπισης ιστορικών εχθρών και της οικοδόμησης σταθερών συμφερόντων με νέους συμμάχους.