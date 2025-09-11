Welt: Τα ρωσικά drones κατευθύνονταν σε βάση του NATO στην Πολωνία, ήταν σκόπιμη ενέργεια - Real.gr

Νέες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας ενισχύουν το σενάριο ότι η εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία δεν ήταν ένα τυχαίο περιστατικό.

Το βράδυ της Τετάρτης περισσότερα από 20 μη επανδρωμένα ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο, σημαίνοντας συναγερμό στο ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε εσωτερική ενημέρωση της Συμμαχίας, οι ενδείξεις συγκλίνουν όλο και περισσότερο σε μια σκόπιμη και στοχευμένη ενέργεια, όπως μεταδίδει η γερμανική Welt, επικαλούμενη ανώτατη πηγή.

Το επεισόδιο χαρακτηρίζεται ως το σοβαρότερο ζήτημα ασφαλείας για το ΝΑΤΟ εδώ και δεκαετίες, αφού δεκάδες drones καταρρίφθηκαν μέσα στην Πολωνία. Οι έρευνες συνεχίζονται, ωστόσο στρατιωτικοί αξιωματούχοι επισημαίνουν πως τα δεδομένα δεν αφήνουν περιθώριο να μιλάμε για «λάθος» παραβίαση.

Όπως αποκαλύπτει η WELT, πέντε από τα drones φαίνεται να είχαν κατεύθυνση στρατιωτική βάση του ΝΑΤΟ στην Πολωνία, από την οποία γίνεται μεταφορά εξοπλισμού προς την Ουκρανία. Τρία καταρρίφθηκαν από ολλανδικά F-35, ενώ δύο ακόμη συνετρίβηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

«Με βάση τα τρέχοντα στοιχεία, θεωρούμε ότι τα drones εισήλθαν σκόπιμα στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ», δήλωσε ανώτερος αξιωματικός στη γερμανική εφημερίδα, εξηγώντας ότι ο μεγάλος αριθμός των UAVs δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ως λάθος, αλλά μόνο ως εσκεμμένη ενέργεια.