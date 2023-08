Whitesnake: Πέθανε στα 72 του ο πρώτος κιθαρίστας του συγκροτήματος Bernie Marsden

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών ο πρώτος κιθαρίστας, Bernie Marsden, του συγκροτήματος Whitesnake.

Ο θάνατος του Bernie Marsden ανακοινώθηκε από την οικογένειά του, με ανάρτηση στα social media: «Εκ μέρους της οικογένειάς του, με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Bernie Marsden. Ο Bernie πέθανε ειρηνικά το απόγευμα της Πέμπτης, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Fran, και τις κόρες του, Charlotte και Olivia.

Ο Bernie Marsden είχε συμμετάσχει στους 6 πρώτους studio δίσκους των Whitesnake συν τον live δίσκο “Live…in the Heart of the City”.