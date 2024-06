WikiLeaks: Ο Τζούλιαν Ασάνζ είναι ελεύθερος - Θα δηλώσει ένοχος σε συμφωνία με τις ΗΠΑ

Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως ο ιδρυτής του WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ κατέληξε σε συμφωνία με την αμερικανική δικαιοσύνη, η οποία προβλέπει ομολογία ενοχής για την παράνομη απόκτηση και αποκάλυψη απόρρητων εγγράφων σχετικά με τις στρατιωτικές και διπλωματικές δραστηριότητες των ΗΠΑ, σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκισή του από τη Βρετανία και τον τερματισμό της πολυετούς διαμάχης του με την Ουάσινγκτον.

Το τελευταίο κεφάλαιο της «Οδύσσειας» του Τζούλιαν Ασάνζ αναμένεται αύριο Τετάρτη σε δικαστήριο της Σαϊπάν στον Ειρηνικό Ωκεανό – ένα από τα τρία νησιά της Κοινοπολιτείας των Βορείων Μαριάνων Νήσων που είναι σε πολιτική ένωση με τις ΗΠΑ. Η ποινή που θα του επιβληθεί θα συμψηφιστεί με το διάστημα της κράτησής του στη Βρετανία και ο Τζούλιαν Ασάνζ θα αφεθεί ελεύθερος να επιστρέψει στην πατρίδα του, την Αυστραλία.

Julian Assange boards flight at London Stansted Airport at 5PM (BST) Monday June 24th. This is for everyone who worked for his freedom: thank you.#FreedJulianAssangepic.twitter.com/Pqp5pBAhSQ