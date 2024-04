WP: Γιατί αλλάζει στρατηγική το Ισραήλ μετά την επίθεση στο Ιράν

Επίσης αναφέρεται στην αλλαγή της στρατηγικής του Ισραήλ στην περιοχή.

Η απευθείας σύγκρουση ανάμεσα στις δύο χώρες σήμανε παγκόσμιο συναγερμό αφού είναι η πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες αφού οι δύο αντίπαλοι άφησαν τον σκιώδη πόλεμο.

Όπως αναφέρει η Washington Post, οι ισορροπίες ανετράπησαν όταν το Ιράν εξαπέλυσε την πρώτη άμεση επίθεση το προηγούμενο Σαββατοκύριακο με περισσότερους από 300 πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη με το Ισραήλ να απαντά.

