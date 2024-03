WP: ΟΙ ΗΠΑ φτιάχνουν μια πλωτή πλατφόρμα 500 μέτρων για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, με τη συγκεκριμένη κατασκευή θα παρακαμφθεί και η αναγκαία διαδικασία εύρεσης προσωπικού των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στο έδαφος της Γάζας.

Ο υποστράτηγος Πάτρικ Ράιντερ, εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, δήλωσε ότι η κατασκευή της πλωτής προβλήτας και της γέφυρας που θα συνδέει την ξηρά με τα πλοία θα απαιτήσει περίπου 1.000 Αμερικανούς στρατιώτες, προκειμένου να κατασκευαστεί.

The U.S. military is constructing a pier off of Gaza’s coastline to deliver meals to starving Palestinians as the Biden administration faces criticism for the vast supply of U.S. weapons contributing to the massive civilian death toll from Israel’s war. https://t.co/hUw6kGzbAq