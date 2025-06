WSJ: Αμερικανικές υπηρεσίες παρακολουθούσαν ξένους που επισκέπτονταν ακίνητα του Μασκ το 2022 και 2023 - Real.gr

Στην έρευνα συμμετείχαν το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το υπουργείο Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Αμερικανικές κυβερνητικές υπηρεσίες παρακολουθούσαν επισκέψεις ξένων υπηκόων σε ακίνητα του Ίλον Μασκ, εν μέσω ανησυχιών για πιθανές προσπάθειες επηρεασμού του πολυδισεκατομμυριούχου, γράφει σήμερα η Wall Street Journal, επικαλούμενη άτομα με γνώση του θέματος.

Οι παρακολουθήσεις ξένων έγιναν το 2022 και το 2023 και επικεντρώθηκε σε άτομα που επισκέπτονταν τον Μασκ από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και αλλού, τόνισε η WSJ.

Ο Μασκ, ο οποίος διευθύνει πέντε εταιρείες και έχει κυβερνητικά συμβόλαια, ευαίσθητης σημασίας, είχε άνευ προηγουμένου πρόσβαση σε κορυφαίους κυβερνητικούς αξιωματούχους από χώρες σε όλο τον κόσμο.

They are coming for you, too. Do it to ⁦@elonmusk⁩ and they will do it to you. Several U.S. government agencies in 2022 and 2023 tracked foreign nationals coming and going to Elon Musk’s properties, according to people familiar with the matter https://t.co/FxKGMG9QLe

— Jason Chaffetz (@jasoninthehouse) June 10, 2025