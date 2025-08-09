WSJ: Aυτή είναι η πρόταση που κατέθεσε ο Πούτιν για να σταματήσει τον πόλεμο - Τα εδάφη που θέλει ο Ρώσος πρόεδρος - Real.gr

Πρόταση που δείχνει μερική υποχώρηση από τις αρχικές του διεκδικήσεις φέρεται να άφησε στο τραπέζι ο Βλαντίμιρ Πούτιν στη συνάντηση που είχε στο Κρεμλίνο με τον Στιβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με όσα αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal, προκειμένου να συμφωνήσει σε άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών στην Ουκρανία.

Ο βασικός όρος προβλέπει την απόσυρση των ουκρανικών στρατευμάτων από την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, ενώ η Μόσχα θα διατηρήσει τον έλεγχο του Ντονέτσκ, του Λουχάνσκ και της Κριμαίας.

Ο Πούτιν μετέφερε την πρότασή του στον Γουίτκοφ, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν στη Μόσχα την Τετάρτη. Συγκεκριμένα, η ρωσική πρόταση προβλέπει πλήρη κατάπαυση του πυρός εφόσον η Ουκρανία αποσύρει τις στρατιωτικές της δυνάμεις από ολόκληρη την ανατολική επαρχία του Ντονέτσκ. Παρά το γεγονός ότι η Ρωσία ελέγχει την πλειονότητα της περιοχής, το Κίεβο εξακολουθεί να κατέχει σημαντικά τμήματά της.

Σύμφωνα με το σχέδιο, όπως αναφέρει η WSJ, η Ρωσία θα διατηρήσει υπό τον έλεγχό της τις περιοχές Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, καθώς και την Κριμαία, την οποία έχει προσαρτήσει από το 2014. Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες που επικαλείται το αμερικανικό μέσο, ο Ρώσος πρόεδρος δείχνει μια ελαστικότητα στις διαπραγματεύσεις, αφήνοντας τα εδάφη που είχαν καταλάβει τα ρωσικά στρατεύματα σε Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Η πρόταση – αν υπάρξει συμφωνία – θα εφαρμοστεί σε δύο φάσεις: αρχικά, η Ουκρανία θα αποσυρθεί από το Ντονέτσκ και οι γραμμές του μετώπου θα «παγώσουν».

Σε δεύτερο στάδιο, ο Πούτιν και ο Τραμπ θα συμφωνήσουν σε ένα οριστικό ειρηνευτικό σχέδιο (τον Δεκαπενταύγουστο στην Αλάσκα), το οποίο θα συζητηθεί στη συνέχεια και με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ζελένσκι: Δεν θα παραδώσουμε τη γη μας στους κατακτητές

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να παραβιάσει το Σύνταγμά της σε ό,τι αφορά εδαφικά ζητήματα, προσθέτοντας ότι «οι Ουκρανοί ποτέ δεν θα παραδώσουν τη γη τους στους κατακτητές».

Σχολιάζοντας την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για πραγματικές λύσεις που μπορούν να φέρουν ειρήνη. Ωστόσο πρόσθεσε ότι οι όποιες λύσεις χωρίς το Κίεβο θα είναι λύσεις κατά της ειρήνης.