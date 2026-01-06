WSJ: Έκθεση της CIA ενημέρωνε ότι πιστοί στο καθεστώς της Βενεζουέλας πολιτικοί μπορούσαν να ηγηθούν μετά τον Μαδούρο - Real.gr

Απόρρητη έκθεση της CIA, για την οποία ενημερώθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατέληγε στο συμπέρασμα ότι πολιτικοί «πιστοί στο καθεστώς», συμπεριλαμβανομένης της αντιπροέδρου Ντέλσι Ροδρίγκες, θα βρίσκονταν στην καλύτερη θέση για να διατηρήσουν τη σταθερότητα της Βενεζουέλας αν ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο έχανε την εξουσία, ανέφερε χθες η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές της ενήμερες για το περιεχόμενό της.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αμέσως το περιεχόμενο του δημοσιεύματος αυτού.