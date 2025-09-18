WSJ: Έξαλλος παρασκηνιακά ο Τραμπ με τον Νετανιάχου - Τον κατηγορεί για «πολιτική προδοσία» - Real.gr

Ιδιαίτερα εκνευρισμένος εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός φέρεται να αγνοεί τις διπλωματικές πρωτοβουλίες του Αμερικανού Προέδρου, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εκεχειρία και στην απελευθέρωση ομήρων με τη μεσολάβηση του Κατάρ. Αντίθετα, επιλέγει να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χαμάς, σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal. Μάλιστα, αναφέρεται πως ο Τραμπ δήλωσε πως ο Νετανιάχου «τον πρόδωσε» πολιτικά.

Σύμφωνα με τη WSJ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξοργίστηκε όταν το Ισραήλ επιτέθηκε στην Ντόχα, την ώρα που διαπραγματευόταν ανεπίσημα ο ίδιος ανεπίσημα μέσω Κατάρ για αποκλιμάκωση.

Ωστόσο, ο Τραμπ παρά τον θυμό του, δημόσια κρατά διακριτική στάση και συνεχίζει να εκφράζει στήριξη στο Ισραήλ.

President Trump is frustrated with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. The question is whether he will ever be angry enough to do anything about it. https://t.co/MQ6xZOtHBF — The Wall Street Journal (@WSJ) September 18, 2025

Μάλιστα και σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, ο Τραμπ έχει παρασκηνιακά αποκαλέσει τον Νετανιάχου με σκληρή γλώσσα, αλλά αποφεύγει τη δημόσια κριτική για να διατηρήσει την υποστήριξη της ρεπουμπλικανικής του βάσης.

Ανώτεροι αξιωματούχοι υπογραμμίζουν ότι η σχέση μεταξύ των δύο ηγετών παραμένει στενή, παρά τις διαφωνίες στη στρατηγική.

Ο Τραμπ προτιμά μια διπλωματική λύση, ενώ ο Νετανιάχου επιμένει στη στρατιωτική αντιμετώπιση της Χαμάς. Όπως σχολιάζει ο Μιχαήλ Όρεν, πρώην πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ: «Ο Νετανιάχου γνωρίζει ότι, αν και ο Λευκός Οίκος μπορεί να διαμαρτυρηθεί λίγο, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένα μειονέκτημα στην προσέγγιση “ζήτα συγχώρεση, όχι άδεια»

Παρά τις εντάσεις, η επιρροή του Ισραηλινού πρωθυπουργού στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και στο Κογκρέσο συμβάλλει στη διατήρηση της συνεργασίας.

Οι δύο ηγέτες μοιράζονται κοινές αντιλήψεις περί πολιτικών διώξεων και παλεύουν ενάντια σε «διεφθαρμένα συστήματα», όπως αναφέρουν άνθρωποι από το περιβάλλον τους.