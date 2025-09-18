Quantcast
WSJ: Έξαλλος παρασκηνιακά ο Τραμπ με τον Νετανιάχου - Τον κατηγορεί για «πολιτική προδοσία» - Real.gr
real player

WSJ: Έξαλλος παρασκηνιακά ο Τραμπ με τον Νετανιάχου – Τον κατηγορεί για «πολιτική προδοσία»

14:49, 18/09/2025
WSJ: Έξαλλος παρασκηνιακά ο Τραμπ με τον Νετανιάχου – Τον κατηγορεί για «πολιτική προδοσία»

Ιδιαίτερα εκνευρισμένος εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός φέρεται να αγνοεί τις διπλωματικές πρωτοβουλίες του Αμερικανού Προέδρου, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εκεχειρία και στην απελευθέρωση ομήρων με τη μεσολάβηση του Κατάρ. Αντίθετα, επιλέγει να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χαμάς, σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal. Μάλιστα, αναφέρεται πως ο Τραμπ δήλωσε πως ο Νετανιάχου «τον πρόδωσε» πολιτικά.

Σύμφωνα με τη WSJ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξοργίστηκε όταν το Ισραήλ επιτέθηκε στην Ντόχα, την ώρα που διαπραγματευόταν ανεπίσημα ο ίδιος ανεπίσημα μέσω Κατάρ για αποκλιμάκωση.

Ωστόσο, ο Τραμπ παρά τον θυμό του, δημόσια κρατά διακριτική στάση και συνεχίζει να εκφράζει στήριξη στο Ισραήλ.

 

 

Μάλιστα και σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, ο Τραμπ έχει παρασκηνιακά αποκαλέσει τον Νετανιάχου με σκληρή γλώσσα, αλλά αποφεύγει τη δημόσια κριτική για να διατηρήσει την υποστήριξη της ρεπουμπλικανικής του βάσης.

Ανώτεροι αξιωματούχοι υπογραμμίζουν ότι η σχέση μεταξύ των δύο ηγετών παραμένει στενή, παρά τις διαφωνίες στη στρατηγική.

Ο Τραμπ προτιμά μια διπλωματική λύση, ενώ ο Νετανιάχου επιμένει στη στρατιωτική αντιμετώπιση της Χαμάς. Όπως σχολιάζει ο Μιχαήλ Όρεν, πρώην πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ: «Ο Νετανιάχου γνωρίζει ότι, αν και ο Λευκός Οίκος μπορεί να διαμαρτυρηθεί λίγο, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένα μειονέκτημα στην προσέγγιση “ζήτα συγχώρεση, όχι άδεια»

Παρά τις εντάσεις, η επιρροή του Ισραηλινού πρωθυπουργού στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και στο Κογκρέσο συμβάλλει στη διατήρηση της συνεργασίας.

Οι δύο ηγέτες μοιράζονται κοινές αντιλήψεις περί πολιτικών διώξεων και παλεύουν ενάντια σε «διεφθαρμένα συστήματα», όπως αναφέρουν άνθρωποι από το περιβάλλον τους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Νίκος Ανδρουλάκης στον realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου: «Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πρόγραμμα που είναι Ευαγγέλιο και όποιος θέλει θα το ακολουθήσει»

Νίκος Ανδρουλάκης στον realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου: «Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πρόγραμμα που είναι Ευαγγέλιο και όποιος θέλει θα το ακολουθήσει»

11:25 18/09
Μητσοτάκης από Μύρινα Λέσβου: «Σημαντική η πρωτοβουλία μας να μηδενίσουμε εντός διετίας τον ΕΝΦΙΑ για όλους τους οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων»

Μητσοτάκης από Μύρινα Λέσβου: «Σημαντική η πρωτοβουλία μας να μηδενίσουμε εντός διετίας τον ΕΝΦΙΑ για όλους τους οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων»

14:56 18/09
Βουλή: Σύγκρουση Φλωρίδη - Χαρίτση για Γάζα και γενοκτονία των Ποντίων

Βουλή: Σύγκρουση Φλωρίδη - Χαρίτση για Γάζα και γενοκτονία των Ποντίων

15:16 18/09
Με ανακατάληψη βραχονησίδας ολοκληρώθηκε η άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων - Βίντεο & Φωτογραφίες

Με ανακατάληψη βραχονησίδας ολοκληρώθηκε η άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων - Βίντεο & Φωτογραφίες

12:38 18/09
Βίντεο ντοκουμέντο από το αιματηρό τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Μια 64χρονη νεκρή και 3 τραυματίες

Βίντεο ντοκουμέντο από το αιματηρό τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Μια 64χρονη νεκρή και 3 τραυματίες

08:48 18/09
Προφυλακίστηκε ο 32χρονος που κατηγορείται για τους εμπρησμούς στον Υμηττό

Προφυλακίστηκε ο 32χρονος που κατηγορείται για τους εμπρησμούς στον Υμηττό

13:10 18/09
«Επεισόδιο» με Kate Middleton και βασίλισσα Camilla στην υποδοχή του ζεύγους Trump

«Επεισόδιο» με Kate Middleton και βασίλισσα Camilla στην υποδοχή του ζεύγους Trump

14:00 18/09
Η Αντζελίνα Τζολί στο κόκκινο χαλί του 73ου Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν

Η Αντζελίνα Τζολί στο κόκκινο χαλί του 73ου Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν

14:15 18/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved