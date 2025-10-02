WSJ: Ο Λευκός Οίκος θέτει κριτήρια εισαγωγής ξένων φοιτητών σε κολέγια, με αντάλλαγμα τα ομοσπονδιακά κονδύλια - Real.gr

Quantcast
07:20, 02/10/2025
WSJ: Ο Λευκός Οίκος θέτει κριτήρια εισαγωγής ξένων φοιτητών σε κολέγια, με αντάλλαγμα τα ομοσπονδιακά κονδύλια

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από αμερικανικά κολέγια να υπογράψουν μία συμφωνία με συγκεκριμένους όρους, προκειμένου να έχουν ευνοϊκή πρόσβαση στα ομοσπονδιακά κονδύλια, σύμφωνα με ένα χθεσινοβραδινό δημοσίευμα της εφημερίδας, the Wall Street Journal που επικαλέστηκε ένα υπόμνημα 10 σημείων.

Από μία αρχική ομάδα εννέα κολεγίων ζητήθηκε να υπογράψουν μία ευρεία συμφωνία, ανέφερε το ίδιο δημοσίευμα.

Το υπόμνημα απαιτεί από τα κολέγια ν’ απαγορεύσουν τη χρήση φυλετικών ή σεξουαλικών προτιμήσεων στην εισαγωγή φοιτητών, να παγώσουν τα δίδακτρα για πέντε χρόνια, να περιορίσουν την εισαγωγή διεθνών προπτυχιακών φοιτητών στο 15%, ν’ απαιτούν από τους υποψήφιους φοιτητές να δίνουν το τεστ της τυποποιημένης εξέτασης στην αγγλική γλώσσα (SAT) ή κάποιο άλλο παρόμοιο τεστ εισαγωγής, αλλά και να υποβαθμίσουν την επιρροή της βαθμολογίας των υποψηφίων σπουδαστών, σύμφωνα με το ίδιο υπόμνημα.

Ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε άμεσα το δημοσίευμα της εφημερίδας.

