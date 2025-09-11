WSJ: Ο Τραμπ είπε στον Νετανιάχου ότι η επίθεση κατά της Χαμάς στο Κατάρ δεν ήταν σοφή κίνηση - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι η απόφασή του να στοχεύσει τη Χαμάς στο Κατάρ δεν ήταν σοφή, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης.

Ο Τραμπ έκανε τα σχόλια αυτά κατά τη διάρκεια μιας, όπως την περιέγραψε η WSJ, έντονης τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Νετανιάχου την Τρίτη μετά την επίθεση.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απάντησε ότι είχε ένα σύντομο χρονικό περιθώριο για να ξεκινήσει τις επιθέσεις και εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία.

Μια δεύτερη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο ανδρών αργότερα την Τρίτη ήταν εγκάρδια, με τον Τραμπ να ρωτά τον Νετανιάχου αν η επίθεση είχε αποδειχθεί επιτυχής, σημειώνει η WSJ.

Πηγή: Reuters