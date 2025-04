WSJ: Ο Τραμπ εξετάζει μεγάλη μείωση των δασμών στην Κίνα - Real.gr

Η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης του ύψους των δασμών σε εισαγωγές κινεζικών προϊόντων σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης των εντάσεων με το Πεκίνο, ανέφεραν σήμερα μια πηγή του Λευκού Οίκου και η Wall Street Journal.

Οι δασμοί στην Κίνα είναι πιθανό να μειωθούν μεταξύ 50% και 65%, τόνισε η αμερικανική εφημερίδα επικαλούμενη αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Πηγή με γνώση του θέματος είπε σύμφωνα με το Reuters ότι η αμερικανική προεδρία θα εξετάσει τη μείωση των δασμών στα εισαγόμενα κινεζικά προϊόντα εν αναμονή των συνομιλιών με το Πεκίνο. Η πηγή σημείωσε ότι οποιαδήποτε κίνηση θα γίνει σε συνδυασμό με τις διαπραγματεύσεις και δεν θα γίνει μονομερώς.

Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε «σημαντική» μείωση των δασμών που έχει επιβάλει στην Κίνα.

Exclusive: The Trump administration is considering slashing its tariffs on Chinese imports, in some cases by more than half https://t.co/xFRfxZjZRt

— The Wall Street Journal (@WSJ) April 23, 2025