WSJ: Ο ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ Μπέσεντ αρχίζει συναντήσεις με υποψήφιους για την προεδρία της Fed μεθαύριο - Real.gr

WSJ: Ο ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ Μπέσεντ αρχίζει συναντήσεις με υποψήφιους για την προεδρία της Fed μεθαύριο
WSJ: Ο ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ Μπέσεντ αρχίζει συναντήσεις με υποψήφιους για την προεδρία της Fed μεθαύριο

04:00, 03/09/2025
WSJ: Ο ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ Μπέσεντ αρχίζει συναντήσεις με υποψήφιους για την προεδρία της Fed μεθαύριο

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ σχεδιάζει να διεξαγάγει σειρά συνεντεύξεων με κάποια τουλάχιστον από τα 11 πρόσωπα που θεωρούνται υποψήφια για να διαδεχθούν τον Τζερόμ Πάουελ στη θέση του προέδρου της Fed, της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ.

Αυτόανέφερε χθες Τρίτη η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές της ενήμερες σχετικά, προσθέτοντας πως οι συναντήσεις θα αρχίσουν μεθαύριο Παρασκευή και αφού ολοκληρωθούν πρόκειται να υποβάλει σύντομο κατάλογο προτάσεων στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς επισημαίνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία με ανεξάρτητο τρόπο.

