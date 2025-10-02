Quantcast
WSJ: Οι ΗΠΑ θα παράσχουν στην Ουκρανία πληροφορίες για πλήγματα σε υποδομές βαθιά μέσα στη Ρωσία - Real.gr
real player

WSJ: Οι ΗΠΑ θα παράσχουν στην Ουκρανία πληροφορίες για πλήγματα σε υποδομές βαθιά μέσα στη Ρωσία

03:00, 02/10/2025
WSJ: Οι ΗΠΑ θα παράσχουν στην Ουκρανία πληροφορίες για πλήγματα σε υποδομές βαθιά μέσα στη Ρωσία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να παράσχουν στην Ουκρανία κρίσιμες πληροφορίες για στοχευμένα πλήγματα με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς κατά ενεργειακών υποδομών βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal (WSJ), το οποίο επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να αποστείλει στο Κίεβο ακόμη πιο εξελιγμένα οπλικά συστήματα, που θα επιτρέψουν στην Ουκρανία να πλήξει στόχους σε μεγαλύτερο βάθος στη Ρωσία.

Σε ανάρτησή του την περασμένη Τρίτη στο Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακαταλάβει όλα τα εδάφη της, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η δήλωση αυτή έγινε λίγο μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και ερμηνεύεται ως μια από τις πιο ξεκάθαρες εκφράσεις στήριξης προς το Κίεβο από τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο.

Σύμφωνα με την WSJ, Αμερικανοί αξιωματούχοι καλούν και άλλες χώρες του ΝΑΤΟ να προσφέρουν παρόμοια υποστήριξη στην Ουκρανία, ενισχύοντας την επιχειρησιακή της δυνατότητα σε έναν πόλεμο που έχει ήδη μετατοπιστεί πέρα από τα ουκρανικά σύνορα.

Το πρακτορείο Reuters ανέφερε πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα το δημοσίευμα.

Πηγή: Reuters

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Το Ισραήλ αναχαίτισε τον στολίσκο για τη Γάζα - Έκκληση Ελλάδας, Ιταλίας, Γαλλίας για την ασφάλεια των επιβαινόντων - Βίντεο

Το Ισραήλ αναχαίτισε τον στολίσκο για τη Γάζα - Έκκληση Ελλάδας, Ιταλίας, Γαλλίας για την ασφάλεια των επιβαινόντων - Βίντεο

00:40 02/10
Άρτα: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου - «Υπέστη αναφυλαξία μετά από αντιβίωση»

Άρτα: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου - «Υπέστη αναφυλαξία μετά από αντιβίωση»

21:00 01/10
Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Μήνυμα 112 σε τέσσερις περιοχές - Πότε θα φτάσει στην Αττική

Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Μήνυμα 112 σε τέσσερις περιοχές - Πότε θα φτάσει στην Αττική

23:14 01/10
WSJ: Οι ΗΠΑ θα παράσχουν στην Ουκρανία πληροφορίες για πλήγματα σε υποδομές βαθιά μέσα στη Ρωσία

WSJ: Οι ΗΠΑ θα παράσχουν στην Ουκρανία πληροφορίες για πλήγματα σε υποδομές βαθιά μέσα στη Ρωσία

03:00 02/10
Άγιος Δημήτριος: Μηχανή παρέσυρε και εγκατέλειψε νήπιο 2,5 ετών - Σώο το παιδί, συνελήφθη ο οδηγός

Άγιος Δημήτριος: Μηχανή παρέσυρε και εγκατέλειψε νήπιο 2,5 ετών - Σώο το παιδί, συνελήφθη ο οδηγός

01:40 02/10
Ανακοίνωση του ΕΚΑΒ για τον Πάνο Ρούτσι: «Αρνήθηκε εκ νέου κάθε ιατροφαρμακευτική φροντίδα»

Ανακοίνωση του ΕΚΑΒ για τον Πάνο Ρούτσι: «Αρνήθηκε εκ νέου κάθε ιατροφαρμακευτική φροντίδα»

19:37 01/10
ΗΠΑ: Απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών η διεθνούς φήμης πρωτευοντολόγος και ακτιβίστρια Τζέιν Γκούντολ

ΗΠΑ: Απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών η διεθνούς φήμης πρωτευοντολόγος και ακτιβίστρια Τζέιν Γκούντολ

23:44 01/10
Champions League: Πάλεψε, αλλά λύγισε ο Ολυμπιακός στο Emirates - Νίκη 2-0 για την Άρσεναλ - Βίντεο

Champions League: Πάλεψε, αλλά λύγισε ο Ολυμπιακός στο Emirates - Νίκη 2-0 για την Άρσεναλ - Βίντεο

23:58 01/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved