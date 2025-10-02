WSJ: Οι ΗΠΑ θα παράσχουν στην Ουκρανία πληροφορίες για πλήγματα σε υποδομές βαθιά μέσα στη Ρωσία - Real.gr

Οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να παράσχουν στην Ουκρανία κρίσιμες πληροφορίες για στοχευμένα πλήγματα με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς κατά ενεργειακών υποδομών βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal (WSJ), το οποίο επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να αποστείλει στο Κίεβο ακόμη πιο εξελιγμένα οπλικά συστήματα, που θα επιτρέψουν στην Ουκρανία να πλήξει στόχους σε μεγαλύτερο βάθος στη Ρωσία.

Σε ανάρτησή του την περασμένη Τρίτη στο Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακαταλάβει όλα τα εδάφη της, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η δήλωση αυτή έγινε λίγο μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και ερμηνεύεται ως μια από τις πιο ξεκάθαρες εκφράσεις στήριξης προς το Κίεβο από τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο.

Σύμφωνα με την WSJ, Αμερικανοί αξιωματούχοι καλούν και άλλες χώρες του ΝΑΤΟ να προσφέρουν παρόμοια υποστήριξη στην Ουκρανία, ενισχύοντας την επιχειρησιακή της δυνατότητα σε έναν πόλεμο που έχει ήδη μετατοπιστεί πέρα από τα ουκρανικά σύνορα.

Το πρακτορείο Reuters ανέφερε πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα το δημοσίευμα.

Πηγή: Reuters