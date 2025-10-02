WSJ: Ποσοστό επί των εγγραφών ζητά ο Τραμπ από τα κολέγια για να αποκτήσουν πλεονέκτημα χρηματοδότησης - Real.gr

Ο Λευκός Οίκος ζητά από τα κολέγια να υπογράψουν συμφωνία για να αποκτήσουν πλεονέκτημα ομοσπονδιακής χρηματοδότησης, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Wall Street Journal.

Ειδικότερα, η συμφωνία καθορίζει ένα σύνολο αρχών λειτουργίας και απαιτεί από τα κολέγια να ορίσουν ποσοστό 15% επί των εγγραφών προπτυχιακών και διεθνών σπουδών.

Το εκτενές υπόμνημα 10 σημείων, με την ονομασία «Σύμφωνο για Ακαδημαϊκή Αριστεία στην Ανώτατη Εκπαίδευση», θέτει ένα ευρύ σύνολο όρων που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, αποσκοπούν στην αναβάθμιση των πανεπιστημιακών προτύπων και της απόδοσης.

Τα πανεπιστήμια που θα υπογράψουν θα λάβουν «πολλαπλά θετικά οφέλη», συμπεριλαμβανομένων «σημαντικών ομοσπονδιακών επιχορηγήσεων», σύμφωνα με επιστολή που απευθύνεται στους διευθυντές των πανεπιστημίων.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, μια πρώτη ομάδα εννέα σχολών έχει ήδη κληθεί να αποδεχθεί αυτή τη συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει:

Απαγόρευση χρήσης φυλετικών ή φύλων κριτηρίων στις διαδικασίες πρόσληψης και εισαγωγής φοιτητών.

Πάγωμα των διδάκτρων για πέντε χρόνια.

Περιορισμό της συμμετοχής διεθνών φοιτητών προπτυχιακού επιπέδου στο 15%.

Υποχρέωση των υποψηφίων να υποβληθούν σε εξετάσεις τύπου SAT ή ανάλογες.

Αντιμετώπιση του φαινομένου της διόγκωσης των βαθμών.

Επιστολές με τα σημεία της συμφωνίας στάλθηκαν την Τετάρτη στο Πανεπιστήμιο Vanderbilt, το Κολλέγιο Dartmouth, το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης, το Πανεπιστήμιο του Τέξας, το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, το Πανεπιστήμιο Brown και το Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια.

Η Μέι Μέιλμαν, ανώτερη σύμβουλος στον Λευκό Οίκο, δήλωσε στην εφημερίδα ότι η κυβέρνηση Τραμπ ήλπιζε ότι τα πανεπιστήμια θα έβλεπαν «λογική» την ενέργειά της.

Ο Λευκός Οίκος δεν έκανε άμεσα κάποιο σχόλιο για το δημοσίευμα.