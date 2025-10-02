Quantcast
WSJ: Ποσοστό επί των εγγραφών ζητά ο Τραμπ από τα κολέγια για να αποκτήσουν πλεονέκτημα χρηματοδότησης - Real.gr
real player

WSJ: Ποσοστό επί των εγγραφών ζητά ο Τραμπ από τα κολέγια για να αποκτήσουν πλεονέκτημα χρηματοδότησης

06:00, 02/10/2025
WSJ: Ποσοστό επί των εγγραφών ζητά ο Τραμπ από τα κολέγια για να αποκτήσουν πλεονέκτημα χρηματοδότησης

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Λευκός Οίκος ζητά από τα κολέγια να υπογράψουν συμφωνία για να αποκτήσουν πλεονέκτημα ομοσπονδιακής χρηματοδότησης, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Wall Street Journal.

Ειδικότερα, η συμφωνία καθορίζει ένα σύνολο αρχών λειτουργίας και απαιτεί από τα κολέγια να ορίσουν ποσοστό 15% επί των εγγραφών προπτυχιακών και διεθνών σπουδών.

Το εκτενές υπόμνημα 10 σημείων, με την ονομασία «Σύμφωνο για Ακαδημαϊκή Αριστεία στην Ανώτατη Εκπαίδευση», θέτει ένα ευρύ σύνολο όρων που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, αποσκοπούν στην αναβάθμιση των πανεπιστημιακών προτύπων και της απόδοσης.

Τα πανεπιστήμια που θα υπογράψουν θα λάβουν «πολλαπλά θετικά οφέλη», συμπεριλαμβανομένων «σημαντικών ομοσπονδιακών επιχορηγήσεων», σύμφωνα με επιστολή που απευθύνεται στους διευθυντές των πανεπιστημίων.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, μια πρώτη ομάδα εννέα σχολών έχει ήδη κληθεί να αποδεχθεί αυτή τη συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει:

  • Απαγόρευση χρήσης φυλετικών ή φύλων κριτηρίων στις διαδικασίες πρόσληψης και εισαγωγής φοιτητών.
  • Πάγωμα των διδάκτρων για πέντε χρόνια.
  • Περιορισμό της συμμετοχής διεθνών φοιτητών προπτυχιακού επιπέδου στο 15%.
  • Υποχρέωση των υποψηφίων να υποβληθούν σε εξετάσεις τύπου SAT ή ανάλογες.
  • Αντιμετώπιση του φαινομένου της διόγκωσης των βαθμών.

Επιστολές με τα σημεία της συμφωνίας στάλθηκαν την Τετάρτη στο Πανεπιστήμιο Vanderbilt, το Κολλέγιο Dartmouth, το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης, το Πανεπιστήμιο του Τέξας, το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, το Πανεπιστήμιο Brown και το Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια.

Η Μέι Μέιλμαν, ανώτερη σύμβουλος στον Λευκό Οίκο, δήλωσε στην εφημερίδα ότι η κυβέρνηση Τραμπ ήλπιζε ότι τα πανεπιστήμια θα έβλεπαν «λογική» την ενέργειά της.

Ο Λευκός Οίκος δεν έκανε άμεσα κάποιο σχόλιο για το δημοσίευμα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Το Ισραήλ αναχαίτισε τον στολίσκο για τη Γάζα - Έκκληση Ελλάδας, Ιταλίας, Γαλλίας για την ασφάλεια των επιβαινόντων - Βίντεο

Το Ισραήλ αναχαίτισε τον στολίσκο για τη Γάζα - Έκκληση Ελλάδας, Ιταλίας, Γαλλίας για την ασφάλεια των επιβαινόντων - Βίντεο

00:40 02/10
Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Μήνυμα 112 σε τέσσερις περιοχές - Πότε θα φτάσει στην Αττική

Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Μήνυμα 112 σε τέσσερις περιοχές - Πότε θα φτάσει στην Αττική

23:14 01/10
Άρτα: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου - «Υπέστη αναφυλαξία μετά από αντιβίωση»

Άρτα: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου - «Υπέστη αναφυλαξία μετά από αντιβίωση»

21:00 01/10
WSJ: Οι ΗΠΑ θα παράσχουν στην Ουκρανία πληροφορίες για πλήγματα σε υποδομές βαθιά μέσα στη Ρωσία

WSJ: Οι ΗΠΑ θα παράσχουν στην Ουκρανία πληροφορίες για πλήγματα σε υποδομές βαθιά μέσα στη Ρωσία

03:00 02/10
Άγιος Δημήτριος: Μηχανή παρέσυρε και εγκατέλειψε νήπιο 2,5 ετών - Σώο το παιδί, συνελήφθη ο οδηγός

Άγιος Δημήτριος: Μηχανή παρέσυρε και εγκατέλειψε νήπιο 2,5 ετών - Σώο το παιδί, συνελήφθη ο οδηγός

01:40 02/10
Ανακοίνωση του ΕΚΑΒ για τον Πάνο Ρούτσι: «Αρνήθηκε εκ νέου κάθε ιατροφαρμακευτική φροντίδα»

Ανακοίνωση του ΕΚΑΒ για τον Πάνο Ρούτσι: «Αρνήθηκε εκ νέου κάθε ιατροφαρμακευτική φροντίδα»

19:37 01/10
Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η διεθνούς φήμης πρωτευοντολόγος και ακτιβίστρια Τζέιν Γκούντολ

Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η διεθνούς φήμης πρωτευοντολόγος και ακτιβίστρια Τζέιν Γκούντολ

23:44 01/10
Champions League: Πάλεψε, αλλά λύγισε ο Ολυμπιακός στο Emirates - Νίκη 2-0 για την Άρσεναλ - Βίντεο

Champions League: Πάλεψε, αλλά λύγισε ο Ολυμπιακός στο Emirates - Νίκη 2-0 για την Άρσεναλ - Βίντεο

23:58 01/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved