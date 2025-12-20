WSJ: Το «Project Sunrise» του Τραμπ για τη «νέα Γάζα» - Από τα ερείπια στα θέρετρα - Real.gr

«Πολυτελή θέρετρα δίπλα στη θάλασσα, σύγχρονοι σιδηρόδρομοι υψηλής ταχύτητας, και έξυπνα δίκτυα που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη. Καλώς ήρθατε στο «Project Sunrise», το φιλόδοξο σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ για τη συνεργασία με ξένες κυβερνήσεις και επενδυτές, με στόχο την μετατροπή των ερειπίων της Γάζας σε έναν φουτουριστικό παραθαλάσσιο προορισμό».

Έτσι προλογίζει η Wall Street Journal, το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα. Όπως αναφέρει, μια ομάδα που αποτελείται από τον γαμπρό του πρώην Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και τον ειδικό απεσταλμένο για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, έχει ετοιμάσει ένα προσχέδιο για την αναγέννηση της βομβαρδισμένης περιοχής σε μια λαμπερή μητρόπολη.

Σε μια παρουσίαση που περιλαμβάνει 32 διαφάνειες γεμάτες με εικόνες από ουρανοξύστες, διαγράμματα και πίνακες κόστους, το σχέδιο διατυπώνει τα απαραίτητα βήματα για τη βελτίωση της ζωής των κατοίκων της Γάζας, μεταφέροντάς τους από τις σκηνές σε όμορφα διαμερίσματα και από τη φτώχεια στην ευημερία.

Η παρουσίαση, που φέρει την ένδειξη «ευαίσθητη αλλά μη ταξινομημένη», δεν παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με ποιες χώρες ή εταιρείες θα αναλάβουν τη χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης της Γάζας.

Επίσης, δεν διευκρινίζει πού θα στεγαστούν τα 2 εκατομμύρια εκτοπισμένους Παλαιστίνιους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανασυγκρότησης. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, οι ΗΠΑ έχουν παρουσιάσει τις διαφάνειες σε πιθανούς δωρητές, περιλαμβάνοντας πλούσιες χώρες του Κόλπου, την Τουρκία και την Αίγυπτο.

Επιφυλάξεις αξιωματούχων

Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι που έχουν εξετάσει το σχέδιο, εκφράζουν σοβαρές αμφιβολίες για την ρεαλιστικότητά του. Αμφισβητούν κατά πόσο η Χαμάς θα δεχθεί να αφοπλιστεί, προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο, ενώ εάν αυτό συμβεί, τίθεται το ερώτημα αν οι ΗΠΑ θα μπορέσουν να πείσουν τις πλούσιες χώρες να χρηματοδοτήσουν τη μετατροπή ενός επικίνδυνου μεταπολεμικού περιβάλλοντος σε ένα σύγχρονο αστικό τοπίο.

Ωστόσο, κάποιοι από τους αναλυτές βλέπουν αυτή την προοπτική ως τη λεπτομερέστερη και πιο αισιόδοξη μέχρι σήμερα εικόνα για το τι θα μπορούσε να γίνει στη Γάζα, εφόσον η Χαμάς αποφασίσει να καταθέσει τα όπλα και να αρχίσει μια νέα σελίδα μετά από δεκαετίες συγκρούσεων.

«Μπορούν να δημιουργήσουν όσες παρουσιάσεις θέλουν», δηλώνει ο Στίβεν Κουκ, ανώτερος ερευνητής στο Council on Foreign Relations, ο οποίος πρόσφατα επισκέφθηκε το Ισραήλ αλλά δεν είχε την ευκαιρία να δει το προσχέδιο. «Κανείς στο Ισραήλ δεν πιστεύει ότι υπάρχει περίπτωση να ξεπεραστεί η τρέχουσα κατάσταση, και αυτό είναι αποδεκτό», συνεχίζει. «Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα μέχρι να αφοπλιστεί η Χαμάς. Η Χαμάς δεν θα αφοπλιστεί, οπότε δεν θα συμβεί τίποτα», προσθέτει.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου τόνισε ότι ο Τραμπ παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Γάζα και το σχέδιο ειρηνικής λύσης. «Η κυβέρνηση Τραμπ θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους εταίρους μας για την εξασφάλιση μιας διαρκούς ειρήνης και την δημιουργία των προϋποθέσεων για μια ειρηνική και ευημερούσα Γάζα».

Το κόστος

Σύμφωνα με το προσχέδιο, το έργο θα κοστίσει συνολικά 112,1 δισ. δολάρια σε διάστημα 10 ετών, αν και οι ΗΠΑ θα δεσμευτούν να λειτουργήσουν ως «άγκυρα», δεσμεύοντας σχεδόν 60 δισ. δολάρια σε επιχορηγήσεις και εγγυήσεις για το χρέος για «όλα τα προβλεπόμενα έργα» κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η Γάζα θα μπορούσε τότε να αυτοχρηματοδοτήσει πολλά έργα κατά τα επόμενα έτη του σχεδίου, σύμφωνα με την πρόταση, και τελικά να αποπληρώσει το χρέος της, καθώς τα έργα θα τροφοδοτήσουν την τοπική βιομηχανία και την ευρύτερη οικονομία.

Ο Κούσνερ, ο Γουίτκοφ, ο ανώτερος σύμβουλος του Λευκού Οίκου Τζος Γκρούενμπαουμ και άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνέταξαν την πρόταση κατά τη διάρκεια των τελευταίων 45 ημερών, ανέφεραν στη WSJ αξιωματούχοι, προσθέτοντας ότι έλαβαν πληροφορίες από Ισραηλινούς αξιωματούχους, άτομα του ιδιωτικού τομέα και εργολάβους. Εάν το έργο προχωρήσει, σχεδιάζουν να ενημερώνουν και να αναθεωρούν τα στοιχεία περίπου κάθε δύο χρόνια, καθώς τα έργα εξελίσσονται, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Η ανθρωπιστική κρίση και τα εμπόδια

Οι υποστηρικτές του σχεδίου επιμένουν ότι το να παραμείνει η Γάζα αναξιοποίητη και να αφήνεται να διογκώνεται η ανθρωπιστική κρίση αποτελεί μια πολύ χειρότερη επιλογή, προσθέτοντας πως είναι προτιμότερο να υλοποιηθεί το όραμα του Τραμπ για τη μετατροπή της Γάζας στη «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής».

Τα εμπόδια για την ανάπτυξη της περιοχής είναι τεράστια. Μετά από χιλιάδες ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα κατά τη διάρκεια του διετούς πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, περίπου 10.000 νεκροί βρίσκονται κάτω από 68 εκατομμύρια τόνους ερειπίων, σύμφωνα με εκτιμήσεις αξιωματούχων. Το έδαφος είναι τοξικό και γεμάτο με βόμβες που δεν έχουν εκραγεί. Οι μαχητές της Χαμάς παραμένουν οχυρωμένοι.

Η αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς απαραίτητη για την προσέλκυση επενδυτών

Η πρόταση αναγνωρίζει στη δεύτερη σελίδα, με έντονα κόκκινα γράμματα, ότι η ανοικοδόμηση της Γάζας εξαρτάται από την αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς.

Εάν οι συνθήκες ασφαλείας το επιτρέψουν, οι αξιωματούχοι του Τραμπ δήλωσαν ότι θα μπορούσαν να θέσουν το σχέδιο σε εφαρμογή σε δύο μήνες το πολύ.

«Δεν θα πείσετε κανέναν να επενδύσει χρήματα στη Γάζα αν πιστεύουν ότι σε δύο ή τρία χρόνια θα ξεσπάσει ένας άλλος πόλεμος», δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με τη γενική κατάσταση στην περιοχή.

«Είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι θα βρούμε δωρητές για την προσπάθεια ανασυγκρότησης και για όλη την ανθρωπιστική βοήθεια μακροπρόθεσμα», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Οι Κούσνερ, Γουίτκοφ και Γκρούενμπαουμ συναντήθηκαν με αξιωματούχους από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Τουρκία και το Κατάρ στο Μαϊάμι την Παρασκευή για να συζητήσουν τις εξελίξεις στη Γάζα, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Απομάκρυνση ερειπίων και ανοικοδόμηση τεσσάρων φάσεων σε βάθος 20 ετών

Ένας οδικός χάρτης διάρκειας άνω των 20 ετών δείχνει ότι οι προσπάθειες θα ξεκινήσουν με την απομάκρυνση των κατεστραμμένων ερειπίων, των βομβών που δεν έχουν εκραγεί και των τούνελ της Χαμάς, ενώ στους κατοίκους θα παρασχεθούν προσωρινά καταλύματα και κινητές κλινικές.

Μόλις ολοκληρωθεί η απομάκρυνση, θα ξεκινήσει η κατασκευή μόνιμων κατοικιών, ιατρικών εγκαταστάσεων, σχολείων και θρησκευτικών χώρων. Θα ασφαλτοστρωθούν δρόμοι, θα συνδεθούν ηλεκτροφόρα καλώδια, θα φυτευτούν καλλιέργειες. Μόνο μετά από αυτό θα πραγματοποιηθούν οι μακροπρόθεσμοι στόχοι για πολυτελείς παραθαλάσσιες κατασκευές και σύγχρονους συγκοινωνιακούς κόμβους.

Η ανοικοδόμηση θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις φάσεις, ξεκινώντας από τον νότο με τη Ράφα και τη Χαν Γιούνις, προχωρώντας στη συνέχεια προς τα βόρεια στα «κεντρικά στρατόπεδα» και, τέλος, στην πρωτεύουσα Γάζα.

Μια διαφάνεια, με τίτλο «Νέα Ράφα», την παρουσιάζει ως την «έδρα της διακυβέρνησης» της Γάζας και τόπο διαμονής για περισσότερους από 500.000 κατοίκους. Αυτοί θα ζουν σε μια πόλη με περισσότερες από 100.000 κατοικίες, 200 ή περισσότερες σχολές, περισσότερες από 75 ιατρικές εγκαταστάσεις και 180 τζαμιά και πολιτιστικά κέντρα.

Τα έξοδα προβλέπεται να μειωθούν καθώς η Γάζα θα αρχίσει να αποφέρει κέρδη κατά τη δεύτερη δεκαετία του σχεδίου. Η πρόταση προβλέπει την αξιοποίηση του 70% της ακτογραμμής της Γάζας από το 10ο έτος και εκτιμά ότι η λαμπερή ριβιέρα θα μπορούσε να αποφέρει μακροπρόθεσμα επενδυτικές αποδόσεις άνω των 55 δισ. δολαρίων.

Η προϋπηρεσία Κούσνερ

Πριν ασχοληθεί με την πολιτική, ο Κούσνερ έκανε καριέρα στον τομέα των εμπορικών ακινήτων, βοηθώντας στη διαχείριση της οικογενειακής αυτοκρατορίας ακινήτων. Αν και συνέβαλε στη διαμεσολάβηση των Συμφωνιών του Αβραάμ μεταξύ του Ισραήλ και των αραβικών χωρών κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με την κλίμακα ή την πολυπλοκότητα του εγχειρήματος που διαμορφώνεται στη Γάζα.

Από τότε που έφυγε από τον Λευκό Οίκο το 2021, ο Κούσνερ παρουσιάζεται ως επενδυτής σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων. Ίδρυσε την Affinity Partners, μια εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων με έδρα το Μαϊάμι, η οποία έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 3,5 δισ. δολάρια, τα περισσότερα από τα οποία προέρχονται από κρατικά επενδυτικά ταμεία της Μέσης Ανατολής.

Η Affinity έχει αποκτήσει μερίδια σε τομείς όπως η τεχνολογία, οι υποδομές, η ενέργεια και η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε εταιρείες όπως μια ισραηλινή ασφαλιστική και εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, καθώς και τεχνολογικές επιχειρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μέση Ανατολή.

Ο Κούσνερ έχει επίσης εμπλακεί και σε άλλα έργα ακίνητης περιουσίας από τότε που έφυγε από τον Λευκό Οίκο. Έχει αναλάβει την ανάπτυξη ενός πολυτελούς θέρετρου υψηλού προφίλ στο νησί Sazan της Αλβανίας, με στόχο να το μετατρέψει σε έναν κορυφαίο προορισμό της Μεσογείου.