WSJ: 50.000 Ουκρανοί έχουν μείνει ανάπηροι λόγω του πολέμου

Στο δημοσίευμα της WSJ αναφέρεται ότι ο πραγματικός αριθμός των αναπήρων- ακρωτηριασθέντων ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος, επειδή για τις προθέσεις απαιτείται χρόνος και μερικοί εκ των τραυματιών βρίσκονται σε αναμονή για να υποστούν επεμβάσεις ακρωτηριασμού για εβδομάδες ή ακόμη και για μήνες μετά τον τραυματισμό τους.

Εκτός των άλλων το κόστος των τεχνητών μελών φθάνει έως τα 50.000 ευρώ, την στιγμή που οι ουκρανικές αρχές καταβάλλουν σε κάθε στρατιωτικό που έχει τραυματισθεί το πόσο των 20.000 ευρώ, ενώ πολίτες που έχουν τραυματισθεί δεν έχουν την δυνατότητα για θεραπεία και αναγκάζονται να απευθύνονται σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Tens of thousands of Ukrainians have lost limbs since the start of the war, according to new estimates https://t.co/FqimrlcR7N