WSJ: Ο «CEO» της Χαμάς Zaher Jabarin χρηματοδότησε την επίθεση στο Ισραήλ - Επιχειρηματική αυτοκρατορία της Χαμάς στην Τουρκία

H Wall Street Journal σε ρεπορτάζ με τίτλο The ‘CEO’ of Hamas Who Found the Money to Attack Israel, αναφέρεται στις δράσεις του Zaher Jabarin, ο οποίος επιβλέπει μια οικονομική αυτοκρατορία που οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι αξίζει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια και χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ.