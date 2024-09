WSJ: Το Ισραήλ ξεκίνησε περιορισμένες επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο

Η αμερικανική εφημερίδα σημειώνει ότι παρόμοιες επιχειρήσεις έχουν λάβει χώρα τους τελευταίους μήνες, ως μέρος της στρατηγικής του Ισραήλ για την αντιμετώπιση της Χεζμπολάχ, η οποία έχει ισχυρή παρουσία κατά μήκος των συνόρων Ισραήλ-Λιβάνου.

Ο Amir Avivi, πρώην ανώτερος αξιωματικός του ισραηλινού στρατού, δήλωσε ότι μια χερσαία εισβολή φαίνεται επικείμενη, με τις συγκεκριμένες επιδρομές να αποτελούν μέρος της προετοιμασίας. Σύμφωνα με τον Avivi, η Χεζμπολάχ έχει αποδυναμωθεί σημαντικά, και το κύριο ερώτημα για το Ισραήλ θα είναι πόσο μακριά θα εισχωρήσει μέσα στο Λίβανο και πότε θα αποχωρήσει.

Οι τακτικές του Ισραήλ περιλαμβάνουν μικρές εισβολές που αποσκοπούν στη χαρτογράφηση των υπογείων δικτύων της Χεζμπολάχ, τα οποία διευκολύνουν την κρυφή μεταφορά μαχητών και όπλων, κάτι που θεωρείται σοβαρή απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ.

Παρόλο που δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το Ισραήλ, οι πηγές της WSJ αναφέρουν ότι η χώρα προετοιμάζεται για μια ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση, εάν η κατάσταση κλιμακωθεί. Στόχος της πιθανής εισβολής είναι η εξουδετέρωση των στρατιωτικών υποδομών της Χεζμπολάχ που απειλούν τις βόρειες περιοχές του Ισραήλ.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι μια τέτοια κίνηση μπορεί να οδηγήσει σε ευρύτερη σύγκρουση, καθώς η Χεζμπολάχ έχει ενισχύσει τις στρατιωτικές της ικανότητες και θα μπορούσε να απαντήσει με ισχυρές επιθέσεις σε περίπτωση εισβολής.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Yoav Gallant, έδωσε ένδειξη για πιθανή χερσαία εισβολή, λέγοντας στους στρατιώτες στα βόρεια σύνορα της χώρας ότι «θα χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητές μας». Ο Gallant πρόσθεσε ότι η επιστροφή των εκτοπισμένων Ισραηλινών στο βόρειο Ισραήλ είναι αποστολή των IDF.

