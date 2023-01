Χαβάη: Βράχος «εισβάλλει» σε σπίτι - Παραλίγο να συνθλίψει γυναίκα - Συγκλονιστικό βίντεο

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο βράχος διαμέτρου περίπου ενάμιση μέτρου, έσπασε τον εξωτερικό τοίχο του σπιτιού, πέρασε από το σαλόνι και μετά από έναν άλλο τοίχο προτού σταματήσει μέσα σε ένα υπνοδωμάτιο κοντά στα μεσάνυχτα του Σαββάτου, όπως ανέφερε το Hawaii News Now. Ένα αυτοκίνητο υπέστη επίσης ζημιές, αλλά ουδείς στο σπίτι τραυματίστηκε, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

«Το μόνο που άκουσα ήταν ένα “μπουμ” όταν έσπασε η τζαμαρία της συρόμενης πόρτας, οπότε πετάχτηκα προς τα πίσω κι ο βράχος πέρασε δίπλαμ μου», είπε η 65χρονη Κάρολαϊν Σασάκι στο δίκτυο KITV 4.

Η οικογένειά της είχε μετακομίσει πριν από περίπου μια εβδομάδα στο νεόδμητο σπίτι, που του προκάλεσε τόσες ζημιές ο βράχος. «Δεν έχω παρακολουθήσει το βίντεο, αλλά μου είπαν ότι αν έκανα ένα ακόμη βήμα, πιθανότατα δεν θα ήμουν εδώ», δήλωσε η Σασάκι σημειώνοντας ότι λόγω προβλήματος στο πόδι περπατά πιο αργά.

