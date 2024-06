Χαβάη: Nεκρός από επίθεση καρχαρία ηθοποιός που έπαιζε στην ταινία «Οι Πειρατές της Καραϊβικής»

Οι ναυαγοσώστες ανέσυραν το σώμα του Πέρι και τον μετέφεραν στην ακτή με τζετ σκι, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο άτυχος άνδρας έκανε το ντεμπούτο του στο Χόλιγουντ το 2002 στην επιτυχία, Blue Crush.

Surfing legend Tamayo Perry, 49, is killed in shark attack in Hawaii: Pirates of the Caribbean and Blue Crush star's body washed up with an arm and leg missing https://t.co/FxUqgM6GhHpic.twitter.com/XI9utvjrpJ