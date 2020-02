Χαφτάρ: Η εκεχειρία θα εξαρτηθεί από την απόσυρση της Τουρκίας

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

"Μια εκεχειρία (θα είναι) αποτέλεσμα της εκπλήρωσης ενός αριθμού προϋποθέσεων (...) της απόσυρσης των Σύρων και Τούρκων μισθοφόρων, του τερματισμού του τουρκικού εφοδιασμού με όπλα της Τρίπολης και της εκκαθάρισης των τρομοκρατικών οργανώσεων (στην Τρίπολη)", δήλωσε ο Χαφτάρ μιλώντας στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Libya's Haftar says any ceasefire would be contingent on Turkish withdrawal - RIA https://t.co/ERX5pZBh0Q