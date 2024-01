Χάγη: Τα έξι μέτρα που καλείται να πάρει το Ισραήλ στη Γάζα - Οι διεθνείς αντιδράσεις

Τα έξι μέτρα που καλείται να πάρει το Ισραήλ

Τα έξι μέτρα που καλείται να πάρει το Ισραήλ αναλυτικά είναι:

1. Να λάβει όλα τα μέτρα για να αποτρέψει οποιεσδήποτε πράξεις θα μπορούσαν να θεωρηθούν γενοκτονικές, όπως για παράδειγμα, δολοφονία μελών μιας ομάδας, πρόκληση σωματικών βλαβών, πρόκληση συνθηκών που έχουν σχεδιαστεί για την καταστροφή μιας ομάδας, αποτροπή γεννήσεων.

2. Να διασφαλίσει ότι ο στρατός του δεν θα διαπράξει γενοκτονικές πράξεις.

3. Να αποτρέψει και να τιμωρήσει οποιαδήποτε δημόσια σχόλια θα μπορούσαν να θεωρηθούν υποκίνηση για διάπραξη γενοκτονίας στη Γάζα.

4. Να λάβει μέτρα για να εξασφαλίσει την πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας.

5. Να αποτρέψει οποιαδήποτε καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε υπόθεση γενοκτονίας.

6. Και να υποβάλει έκθεση στο δικαστήριο σε 30 μέρες από την έκδοση της εντολής.

Διεθνείς αντιδράσεις

Η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρετίζει τα προσωρινά μέτρα που διέταξε η Χάγη

Η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρέτισε τα προσωρινά μέτρα που διέταξε το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (ICJ), δήλωσε σήμερα ο Παλαιστίνιος υπουργός Εξωτερικών Ριάντ αλ-Μάλικι, καθώς η ανάγνωση της ετυμηγορίας του Δικαστηρίου στην υπόθεση της προσφυγής της Νότιας Αφρικής κατά του Ισραήλ, βρισκόταν σε εξέλιξη.

«Οι δικαστές του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης αξιολόγησαν τα γεγονότα και τη νομοθεσία, αποφάνθηκαν υπέρ του ανθρωπισμού και του διεθνούς δικαίου», τόνισε σε τηλεοπτικό δίκτυο.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Παλαιστίνη καλεί όλα τα κράτη να διασφαλίσουν ότι τα μέτρα που διέταξε το Δικαστήριο θα εφαρμοστούν «συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, της δύναμης κατοχής».

Χαμάς: Η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης συμβάλλει στην «απομόνωση» του Ισραήλ

Η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης είναι μια σημαντική εξέλιξη που συμβάλλει στην απομόνωση του Ισραήλ και εκθέτει τα εγκλήματά του στη Γάζα, δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς, ο Σάμι Αμπού Ζούχρι.

«Ζητάμε να αναγκαστεί η κατοχική δύναμη να εφαρμόσει τις αποφάσεις του δικαστηρίου», πρόσθεσε.

Νετανιάχου: «Η κατηγορία περί γενοκτονίας ήταν εξωφρενική»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ είναι δεσμευμένο στο διεθνές δίκαιο μετά την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης που κάλεσε σε μέτρα για την αποτροπή ενεργειών γενοκτονίας στον πόλεμο του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η χώρα έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

Αντιδρώντας στην προσφυγή της Νότιας Αφρικής στο Δικαστήριο, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι η κατηγορία περί γενοκτονίας ήταν «εξωφρενική».

«Όπως κάθε χώρα, το Ισραήλ έχει ένα εγγενές δικαίωμα να υπερασπίζεται τον εαυτό του», τόνισε.

«Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης δικαίως απέρριψε το εξωφρενικό αίτημα να μας στερήσει αυτό το δικαίωμα», ανέφερε ο Νετανιάχου, μιλώντας κατά τα φαινόμενα στο γεγονός ότι το Δικαστήριο δεν ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

«Αλλά μόνο και μόνο ο ισχυρισμός ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων δεν είναι μόνο ψευδής, είναι εξωφρενικός και η προθυμία του Δικαστηρίου ακόμη και να το συζητήσει αυτό είναι μια ντροπή που δεν θα ξεπλυθεί για γενιές», συμπλήρωσε.

Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας: «Χάγη και κουραφέξαλα»

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ φάνηκε να χλευάζει το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, που διέταξε σήμερα το Ισραήλ να αποτρέψει ενέργειες γενοκτονίας σε βάρος των Παλαιστινίων και να κάνει περισσότερα για να βοηθήσει τους αμάχους στη Γάζα.

«Χάγη και κουραφέξαλα» , έγραψε ο υπουργός στο X, ο πρώτος Ισραηλινός αξιωματούχος που κάνει κάποιο σχόλιο μετά το τέλος της ανάγνωσης της απόφασης του δικαστηρίου.

ΕΕ: «Ισραήλ και τη Χαμάς να συμμορφωθούν πλήρως με τις αποφάσεις»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε σήμερα πως περιμένει από το Ισραήλ και τη Χαμάς να συμμορφωθούν πλήρως με τις αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης.

Το ανώτατο δικαστήριο του ΟΗΕ έδωσε εντολή στο Ισραήλ σήμερα να αποτρέψει ενέργειες γενοκτονίας σε βάρος των Παλαιστινίων και να κάνει περισσότερα για να βοηθήσει τους αμάχους - αν και δεν διέταξε κατάπαυση του πυρός.

Κάλεσε τη Χαμάς και άλλες ένοπλες οργανώσεις να αφήσουν ελεύθερους αμέσως όλους τους ομήρους που κρατούν.

"Οι εντολές του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης είναι δεσμευτικές για τα μέρη και πρέπει να συμμορφωθούν με αυτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει την πλήρη, άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή τους", ανέφερε σε μια ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Αίγυπτος χαιρετίζει την απόφαση

Η Αίγυπτος χαιρέτισε σήμερα την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης επί του αιτήματος της Νότιας Αφρικής να επιβάλει έκτακτα μέτρα κατά του Ισραήλ για τον πόλεμό του στη Λωρίδα της Γάζας.

Ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών αναφέρει επίσης ότι η Αίγυπτος «ανυπομονεί το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης να ζητήσει την άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, όπως έχει αποφανθεί το Δικαστήριο σε παρόμοιες περιπτώσεις», υπογραμμίζοντας την ανάγκη σεβασμού και εφαρμογής των αποφάσεών του.

Νότια Αφρική: «Ο Νέλσον Μαντέλα θα χαμογελά μέσα από τον τάφο του»

Ο Νέλσον Μαντέλα «θα χαμογελά μέσα από τον τάφο του» με την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης κατά του Ισραήλ, δήλωσε σήμερα ο Νοτιοαφρικανός υπουργός Δικαιοσύνης Ρόναλντ Λαμόλα.

Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης κάλεσε σήμερα το Ισραήλ σε απόφασή του να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να εμποδίσει κάθε πράξη γενοκτονίας στη Λωρίδα της Γάζας και για να επιτρέψει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στην ιστορική του απόφαση σχετικά με την προσφυγή της Νότιας Αφρικής κατά του Ισραήλ.

Το Δικαστήριο ζήτησε από το Ισραήλ να απόσχει από κάθε πιθανή πράξη γενοκτονίας καθώς συνεχίζει την στρατιωτική του επιχείρηση στην Λωρίδα της Γάζας, αλλά δεν έκανε καμία αναφορά σε κατάπαυση του πυρός.

Το Δικαστήριο δεν αποφαίνεται επί της προσφυγής αυτής καθαυτής της Νότιας Αφρικής, κατά συνέπεια, δεν κρίνει αν στοιχειοθετείται ότι το Ισραήλ διαπράττει όντως γενοκτονία στην Λωρίδα της Γάζας, αλλά κρίνει αν τα επιχειρήματα της Πρετόριας είναι ευλογοφανή. Ωστόσο, το Δικαστήριο καλεί το Ισραήλ να λάβει όλα τα μέτρα που δύναται να λάβει για να εμποδίσει πράξεις που μπορεί να αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών περί γενοκτονίας, η οποία θεσπίσθηκε το 1948 μετά το Ολοκαύτωμα.

«Πιστεύουμε ότι ο πρώην πρόεδρος Μαντέλα θα χαμογελά μέσα από τον τάφο του ως ένας από τους υποστηρικτές της Σύμβασης περί Γενοκτονίας», είπε ο Λαμόλα στο Reuters στο περιθώριο συγκέντρωσης του κυβερνώντος κόμματος Εθνικού Αφρικανικού Κογκρέσου (ANC) έξω από το Γιοχάνεσμπουργκ.

Το ANC υπερασπίστηκε για χρόνια την παλαιστινιακή υπόθεση, μια σχέση που σφυρηλατήθηκε όταν ο αγώνας του ενάντια στην καταπιεστική κυριαρχία της λευκής μειονότητας υποστηρίχθηκε από την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης του Γιάσερ Αραφάτ.

Έχει παρομοιάσει τις ενέργειες του Ισραήλ με τον αγώνα του ενάντια στο απαρτχάιντ, μια σύγκριση που απορρίπτει το Ισραήλ, το οποίο είπε ότι οι ισχυρισμοί της Νότιας Αφρικής περί γενοκτονίας είναι «σε τεράστιο βαθμό διαστρεβλωμένοι».

Μετά την ανάγνωση της ετυμηγορίας του Δικαστηρίου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως «μόνο και μόνο ο ισχυρισμός ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων δεν είναι μόνο ψευδής, είναι εξωφρενικός και η προθυμία του Δικαστηρίου ακόμη και να το συζητήσει αυτό είναι μια ντροπή που δεν θα ξεπλυθεί για γενιές».

Ο Λαμόλα τόνισε πως το γεγονός ότι η Νότια Αφρική προσέφυγε στη Χάγη για το θέμα αυτό είναι μια πράξη θάρρους που υποκινήθηκε από την επιθυμία της Πρετόριας να υπερασπιστεί μια παγκόσμια τάξη πραγμάτων που βασίζεται σε κανόνες.

«Είναι νίκη για το διεθνές δίκαιο ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει εξαίρεση σε κανένα μέρος του κόσμου και το Ισραήλ δεν μπορεί να εξαιρεθεί από τη συμμόρφωση με τις διεθνείς του υποχρεώσεις», συμπλήρωσε.

?????? The International Court of Justice rules by overwhelming majority:

- Israel must halt attacks on Palestinians

- Ensure humanitarian aid

- Preserve evidence

- Submit response to the court within 1 monthpic.twitter.com/d6xCpJYdAt