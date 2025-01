Χαμάς: Αποδέχθηκε το προσχέδιο συμφωνίας για εκεχειρία στη Γάζα - Τι περιλαμβάνει

Τι προβλέπει το σχέδιο συμφωνίας

Σύμφωνα με το σχέδιο συμφωνίας, το Ισραήλ θα πληρώσει υψηλό τίμημα για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των γυναικών στρατιωτών που κρατούνται όμηροι.

Η συμφωνία σε τρεις φάσεις θα ξεκινήσει με τη σταδιακή απελευθέρωση 33 ομήρων σε διάστημα έξι εβδομάδων, συμπεριλαμβανομένων γυναικών, παιδιών, ηλικιωμένων ενηλίκων και τραυματισμένων πολιτών, σε αντάλλαγμα εκατοντάδων Παλαιστίνιων γυναικών και παιδιών που βρίσκονται στις φυλακές του Ισραήλ.

Μεταξύ των 33 θα είναι και πέντε γυναίκες που υπηρετούν στον ισραηλινό στρατό, καθεμία από τις οποίες θα απελευθερωθεί σε αντάλλαγμα για 50 Παλαιστίνιους κρατούμενους, συμπεριλαμβανομένων 30 καταδικασμένων κρατουμένων ασφαλείας που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης.

Κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης, 42ήμερης φάσης, οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν από τα πληθυσμιακά κέντρα της Γάζας, θα επιτραπεί στους Παλαιστίνιους να αρχίσουν να επιστρέφουν στα σπίτια τους στη βόρεια Γάζα και θα υπάρξει ένα κύμα ανθρωπιστικής βοήθειας, με περίπου 600 φορτηγά να εισέρχονται κάθε μέρα.

Κατάρ: «Πιο κοντά από ποτέ η εκεχειρία – Να συγκρατήσουμε την αισιοδοξία μας»

Το Κατάρ αναφέρει ότι το Ισραήλ και η Χαμάς βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και στην απελευθέρωση των ομήρων, όπως προαναφέρθηκε.Συγκεκριμένα, εκπρόσωπος του Yπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσαρί, τόνισε ότι οι διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι θετικές και παραγωγικές, με τον ίδιο ωστόσο να υπογραμμίζει ότι ο κόσμος πρέπει να συγκρατήσει την αισιοδοξία του.

Μιλώντας στη Ντόχα στα αγγλικά κατά τη διάρκεια μιας δίγλωσσης συνέντευξης Τύπου, τόνισε: «Είναι πολύ σημαντικό να μην ανεβάζουμε τις προσδοκίες σε επίπεδο που να μην συνδέεται με αυτό που συμβαίνει επί του πεδίου αυτή τη στιγμή», τόνισε και πρόσθεσε:

«Είμαστε, πιστεύουμε, σε ένα προχωρημένο στάδιο. Πιστεύουμε ότι είμαστε στο τελικό στάδιο. Αλλά προφανώς, μέχρι να υπάρξει ανακοίνωση, δεν θα πρέπει να είμαστε υπερβολικά ενθουσιασμένοι με αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή».

BREAKING: Qatar says Israel and Hamas are at the “closest point” yet to agreeing on a ceasefire in Gaza and the release of dozens of hostages.

Hamas has accepted a draft agreement for the ceasefire, officials said. Israel is still weighing the deal. https://t.co/ONlpiLkN9Z