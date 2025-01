Χαμάς: Επέδωσε κατάλογο με 25 ομήρους που βρίσκονται ακόμη εν ζωή

Το Ισραήλ παρέλαβε τον κατάλογο από τους μεσολαβητές.

Δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών, ανέφεραν ότι το Ισραήλ πιστεύει πως 25 από τους 33 ομήρους που προβλέπεται να απελευθερωθούν στην πρώτη φάση είναι ζωντανοί.

Με επτά εξ αυτών να έχουν ήδη επιστρέψει σώοι στα σπίτια τους την περασμένη εβδομάδα, αυτό σημαίνει ότι 18 από τους υπόλοιπους 25 ομήρους είναι ζωντανοί, ενώ οκτώ είναι νεκροί.

Hamas handed over list showing 25 hostages living, out of 33 due for release, Hamas official https://t.co/9fbnIXMMQ0pic.twitter.com/X8ibjxyKYH