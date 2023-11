Χαμάς: «Η κατοχή πρέπει να τελειώσει- Ότι κάνουμε είναι δικαιολογημένο»-ΒΙΝΤΕΟ

Η πλημμύρα του Άλ Ακσά ήρθε μια φορά αλλά θα έρθει και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη γιατί είμαστε αποφασισμένοι να επιλύσουμε το θέμα και έχουμε την ικανότητα να μαχόμαστε.

Θα πληρώσουμε το τίμημα; Ναι και είμαστε έτοιμοι να πληρώσουμε, μας αποκαλούν «Έθνος των Μαρτύρων» και είμαστε περήφανοι που θυσιάζουμε μάρτυρες.

Δεν θέλουμε να πειράξουμε πολίτες, αλλά υπήρξαν επιπλοκές στις μάχες στο πεδίο. Ήταν και το πάρτι στην περιοχή με πολλούς πολίτες και σε μεγάλη έκταση μεγέθους 40 χιλιομέτρων.

Η κατοχή πρέπει να λάβει τέλος.

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου αν αναφέρεται σε κατοχή στην Λωρίδα της Γάζας, ο Γκαζί Χαμάντ απάντησε αφοπλιστικά:

«Όχι μιλάω για όλα τα παλαιστινιακά εδάφη» με την δημοσιογράφο να επανέρχεται ρωτώντας αν εννοεί τον εκμηδενισμό του Ισραήλ με τον Χαμάντ να απαντά : «Ναι φυσικά. Η ύπαρξη του Ισραήλ είναι παράλογη. Η ύπαρξη του Ισραήλ είναι που προκαλεί όλον αυτόν τον πόνο, το αίμα και τα δάκρυα. Το Ισραήλ φταίει, όχι εμείς, εμείς είμαστε τα θύματα της κατοχής. Τελεία. Για αυτό και κανείς δεν θα έπρεπε να κατηγορεί εμάς για αυτά που κάνουμε.

Στις 7 Οκτωβρίου στις 10 Οκτωβρίου στο ένα εκατομμύριο ότι κάνουμε είναι δικαιολογημένο».

Δείτε τη συνέντευξη εδώ:

Hamas Official Ghazi Hamad: We Will Repeat the October 7 Attack Time and Again Until Israel Is Annihilated; We Are Victims - Everything We Do Is Justified #Hamas#Gaza#Palestinianspic.twitter.com/kXu3U0BtAP