Xαμάς: Κατηγορεί το Ισραήλ ότι σκότωσε 20 ανθρώπους που περίμεναν στην ουρά για να πάρουν τρόφιμα

«Η ισραηλινή κατοχή διέπραξε ένα νέο μακελειό εναντίον χιλιάδων πεινασμένων», σκοτώνοντας 20 ανθρώπους και τραυματίζοντας 150, δήλωσε ο Άσραφ αλ Κούντρα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου. Ο Ισλαμικός Τζιχάντ, μια άλλη παλαιστινιακή οργάνωση, ανέφερε από την πλευρά του πλήγματα από «οβίδες του πυροβολικού και ρουκέτες».

Ερωτηθείς σχετικά ο ισραηλινός στρατός δεν έχει προς το παρόν απαντήσει.

Μάρτυρες που ερωτήθηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο επιβεβαιώνουν πως στοχοθετήθηκαν από τον ισραηλινό στρατό.

#Israeli cowards who cannot face #Hamas fighters face to face shoot at innocent #Palestinian civilians while receiving their limited food portions from relief organisations

Show this to #ICJ judges before they decide tomorrow pic.twitter.com/ahskq3VmpV