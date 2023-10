Χαμάς: Μάχες στη Λωρίδα της Γάζας - Σφοδροί βομβαρδισμοί - Τι αναφέρει ο ισραηλινός στρατός

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού είπε από την πλευρά του στο Γαλλικό Πρακτορείο τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο ότι ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούν «στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας, όπως έκαναν» και την προηγουμένη. Μονάδες του ισραηλινού στρατού μπήκαν στον μικρό παλαιστινιακό θύλακα, προτού αποσυρθούν.

Οι μάχες ακολούθησαν την ανακοίνωση του στρατού του Ισραήλ πως εντατικοποίησε «με πολύ σημαντικό τρόπο» τα πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας και πως θα «επεκταθούν» οι χερσαίες επιχειρήσεις του.

Ο ΟΗΕ, που ζητεί να υπάρξει κατάπαυση του πυρός, τόνισε πως φοβάται «χιονοστιβάδα ανθρωπίνων δεινών άνευ προηγουμένου» στην παλαιστινιακή περιοχή με έκταση 362 χιλιομέτρων που συνεχίζει να πολιορκείται και οι κάπου 2,4 εκατ. κάτοικοί της στερούνται τα πάντα.

Gaza plunged into darkness as Israel cuts off communications during siege https://t.co/OzMulX6T6Spic.twitter.com/xJhp8s13AA