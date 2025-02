Χαμάς: Θα καθυστερήσει την επόμενη απελευθέρωση ομήρων - Οι κατηγορίες κατά του Ισραήλ

Αυτές οι παραβιάσεις περιλαμβάνουν την καθυστέρηση της επιστροφής των εκτοπισμένων στη βόρεια Γάζα, τη στοχοποίησή τους με βομβαρδισμούς και πυρά σε διάφορες περιοχές της Λωρίδας και την αποτυχία να επιτραπεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλες τις συμφωνημένες μορφές της.

Εντωμεταξύ, η αντίσταση έχει τηρήσει πλήρως τις δεσμεύσεις της.

Κατά συνέπεια, η απελευθέρωση των Σιωνιστών κρατουμένων, η οποία είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2025, θα αναβληθεί μέχρι νεωτέρας, εν αναμονή της συμμόρφωσης του εχθρού και της αναδρομικής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των προηγούμενων εβδομάδων.

Επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας στους όρους της συμφωνίας, εφόσον η κατοχή τους τηρεί».

BREAKING: Hamas' armed wing will delay the release of more Israeli hostages planned for Saturday until further notice, according to a statement by the group's spokesperson on Telegram https://t.co/7l4vTrkLSWpic.twitter.com/A9e4PUQV40