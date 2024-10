Χαμάς: Το βίντεο για τον έναν χρόνο από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου - «Σε πολύ δύσκολη κατάσταση οι όμηροι»

«Λέμε (στους Ισραηλινούς) ότι θα μπορούσατε να είχατε πάρει πίσω όλους τους ομήρους σας ζωντανούς πριν από έναν χρόνο, η κατάσταση των εναπομεινάντων ομήρων, η ψυχολογική τους κατάσταση και η υγεία τους, έχει γίνει πολύ “δύσκολη”».

??| ???? Al-Qassam Spox, Abu Obeida:

• A year has passed since the beginning of the Al-Aqsa Flood Battle, and we address you from steadfast Gaza, the unyielding opponent of its enemy.

• A year has passed since the most professional and successful commando operation in modern… pic.twitter.com/7cPR95Kr7K