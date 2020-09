Χαμός στα social media με οδηγό ταξί που «έσωσε» διαδηλωτή στη Λευκορωσία - ΒΙΝΤΕΟ

Στο βίντεο, που έχουν δει δεκάδες χιλιάδες χρήστες σε διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες, διακρίνεται ένας νεαρός άνδρας, τον οποίο καταδιώκουν αστυνομικοί με γκλομπ, ενώ εκείνος καταφέρνει να τους ξεφύγει καθώς μπαίνει σε ένα ταξί.

Ο οδηγός του ταξί, ο οποίος περίμενε το φανάρι να ανάψει, φαίνεται πως σκέφτεται για δευτερόλεπτα τι να κάνει και κατόπιν βγαίνει στην αντίθετη λωρίδα και ανεβαίνει για λίγο στο πεζοδρόμιο, προτού απομακρυνθεί με ταχύτητα από το σημείο, αψηφώντας τις οργισμένες κραυγές των αστυνομικών.

Η αστυνομία στη Λευκορωσία συνέλαβε 364 ανθρώπους κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων χθες, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Οι διαδηλωτές κατηγορούν τον Λουκασένκο, που ηγείται της χώρας του τα τελευταία 26 χρόνια, για νοθεία στις προεδρικές εκλογές της 9ης Αυγούστου, μια κατηγορία που εκείνος αρνείται.

That's what you call #solidarity! Taxi driver saves protestor from riot cops. #Belaruspic.twitter.com/lx1TmDuQob