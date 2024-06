Χάντερ Μπάιντεν: Ένοχος για παράνομη οπλοκατοχή ο γιος του Αμερικανού προέδρου

Είναι το πρώτο παιδί ενός εν ενεργεία Αμερικανού προέδρου που καταδικάζεται για ένα έγκλημα.

Η ετυμηγορία του 12μελούς σώματος των ενόρκων έπρεπε να είναι ομόφωνη για κάθε κατηγορία.

Ο 54χρονος Χάντερ Μπάιντεν κούνησε καταφατικά το κεφάλι του, μετά την ανάγνωση της ετυμηγορίας.

Η ανακοίνωση της απόφασης λαμβάνει χώρα την ημέρα που ο Τζο Μπάιντεν αναμένεται να εκφωνήσει μία ομιλία για τον περιορισμό της διάδοσης των όπλων, μια μάστιγα στις ΗΠΑ.

Η δίκη αυτή ακολουθεί την καταδίκη, την 30η Μαΐου, του Ντόναλντ Τραμπ, του πρώτου πρώην προέδρου των ΗΠΑ που κρίθηκε ένοχος για κακούργημα και διεκδικητή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος απέναντι στον Τζο Μπάιντεν, έναν Δημοκρατικό, στις εκλογές της 5η Νοεμβρίου.

