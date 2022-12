Χάος από τη χειμωνιάτικη θύελλα που πλήττει τις ΗΠΑ - Ακυρώθηκαν χιλιάδες πτήσεις - ΒΙΝΤΕΟ

Άλλες 8.450 πτήσεις καθυστέρησαν χθες, στις οποίες περιλαμβάνεται πάνω από το ένα τρίτο των πτήσεων των αεροπορικών εταιριών American Airlines, United Airlines και Southwest Airlines.

Η Southwest ακύρωσε χθες 865 πτήσεις, περίπου το 1/5 επί του συνόλου των προγραμματισμένων πτήσεών της, ενώ για σήμερα, έχει ήδη ακυρώσει άλλες 550 πτήσεις.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε χθες ότι η χειμερινή κακοκαιρία προκαλεί συνθήκες χιονοθύελλας στις μεσοδυτικές πολιτείες, με τα μεγαλύτερα προβλήματα στις μετακινήσεις των εκδρομέων να αναμένονται στο Σικάγο, στο Ντιτρόιτ και στη Μινεάπολις-Σεντ Πολ.

Η Delta Air Lines ακύρωσε χθες 140 πτήσεις επί συνόλου 4.400 και 90 για σήμερα, σύμφωνα με το FlightAware, ενώ προειδοποίησε ότι “επιπρόσθετες ακυρώσεις θα είναι απαραίτητες για την Παρασκευή, καθώς η θύελλα εξακολουθεί να επηρεάζει το πτητικό πρόγραμμα της εταιρίας, στο Ντιτρόιτ και στις βορειοανατολικές πολιτείες”.

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ακυρώθηκε το 25% των πτήσεων που θα απογειώνονταν από το αεροδρόμιο Ο' Χέαρ του Σικάγου, αλλά και το 37% των πτήσεων στο Σικάγο Μίντγουεϊ, ενώ ακυρώθηκε και ποσοστό 27% των πτήσεων από το αεροδρόμιο του Ντένβερ.

Η Amtrak ανακοίνωσε ότι ακυρώνει αρκετές δεκάδες προγραμματισμένα δρομολόγια τρένων στις μεσοδυτικές πολιτείες για την περίοδο των Χριστουγέννων, εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών, συμπεριλαμβανομένων δρομολογίων στο Μίσιγκαν, στο Ιλινόι και στο Μιζούρι, όπως επίσης και στο σιδηροδρομικό δίκτυο μεταξύ της Νέας Υόρκης και του Σικάγο.

Ο Μπράντον Μάτις, 24 ετών, περίμενε στο αεροδρόμιο Λα Γκουάρντια της Νέας Υόρκης για την πτήση του προς την Ατλάντα (Τζόρτζια), προκειμένου να περάσει τα Χριστούγεννα με την οικογένειά του. Η πτήση του ακυρώθηκε, όπως δήλωσε ο ίδιος.

“Προσπαθούμε να ψάξουμε με τα τηλέφωνά μας. Να βρούμε άλλα δρομολόγια. Ενδεχόμενα και να πάρουμε το λεωφορείο από εδώ προς την Ατλάντα, κάτι που σημαίνει ότι θα χρειαστεί να ταξιδεύουμε για 21 ώρες. Αυτό είναι πραγματικά άβολο. Αλλά, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φτάσουμε εκεί”.

