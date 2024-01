Χάος σε δικαστήριο του Λας Βέγκας: Εγκληματίας πήδηξε πάνω σε δικαστή όταν έμαθε ότι θα πάει φυλακή - ΒΙΝΤΕΟ

«Νομίζω ότι έφτασε η ώρα να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό, λόγω του ιστορικού του» ξεκίνησε να λέει η δικαστής, όμως προτού προλάβει να ολοκληρώσει την τοποθέτησή της, ο Ρέντεν συνειδητοποίησε ότι επρόκειτο να πάει φυλακή και όρμησε έξαλλος καταπάνω της.

Στο βίντεο ο εγκληματίας εμφανίζεται να πηδάει πάνω από την έδρα και να ρίχνει τη δικαστή στο έδαφος, ενώ οι φρουροί και το προσωπικό του δικαστηρίου τρέχουν να τον συγκρατήσουν.

SHOCK VIDEO: Las Vegas judge attacked in court during sentencing for three-time felon accused of attempted battery with substantial bodily harm pic.twitter.com/cJXujqmqO9