Χάος σε Λίβανο και Συρία μετά τις ταυτόχρονες εκρήξεις βομβητών

Μεταξύ των θυμάτων είναι δύο μαχητές του φιλοϊρανικού κινήματος. Δύο πηγές ασφαλείας ανέφεραν ότι ένας από τους νεκρούς μαχητές ήταν γιος βουλευτή της Χεζμπολάχ.

Επίσης ένα δεκάχρονο κορίτσι σκοτώθηκε στον ανατολικό Λίβανο από την έκρηξη βομβητή του πατέρα της, μέλους της Χεζμπολάχ, τόνισε μια πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Local media in Lebanon have reported that dozens of Lebanese Resistance were injured as a result of an explosion of pager devices held by #Hezbollah Resistance fighters in Dahieh, south #Beirut. pic.twitter.com/mTLJJTliBk