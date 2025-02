Χάος σε πτήση: Επιβάτης άρπαξε γυναίκα από τα μαλλιά - Τον γρονθοκόπησε αεροσυνοδός - ΒΙΝΤΕΟ

Τον έξαλλο άνδρα προσπάθησε να συγκρατήσει ένας αεροσυνοδός. Όπως φαίνεται και στο βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου, ο αεροσυνοδός γρονθοκοπούσε τον άνδρα προκειμένου να τον αναγκάσει να αφήσει τα μαλλιά της γυναίκας, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.

Η γυναίκα τελικά σηκώθηκε και απομακρύνθηκε, ενώ ο αεροσυνοδός είχε το χέρι του στον ώμο του άνδρα, ενώ εκείνος ούρλιαζε δυνατά.

Visuals of an Alaska Airlines flight attendant rescuing one woman where a Passenger from the back seat (having Psychosis) grabs the woman's hair and would not leave.

Flight attendant punches him until he finally let her free during the Alaska Airlines Flight 2221 from Oakland,… pic.twitter.com/Opbpxr7x6h