Χάος στην Βαγδάτη: Συγκρούσεις υποστηρικτών και αντιπάλων του σιίτη ιερωμένου Μοκτάντα Σαντρ - Τουλάχιστον 12 νεκροί και 270 τραυματίες

Νεαροί, πιστοί στον Σαντρ, οι οποίοι κατέβηκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για την απόφαση του ηγέτη τους, συγκρούστηκαν με υποστηρικτές ομάδων που στηρίζονται από την Τεχεράνη. Οι δύο πλευρές εκτόξευαν πέτρες οι μεν στους δε έξω από την Πράσινη Ζώνη της Βαγδάτης, μια πολύ καλά φρουρούμενη περιοχή όπου βρίσκονται πολλά υπουργεία και πρεσβείες.

Πυρά ακούγονταν σε όλη την κεντρική Βαγδάτη, σύμφωνα με δημοσιογράφους. Τουλάχιστον κάποια από τα πυρά φαίνεται ότι προέρχονταν από όπλα που έριχναν στον αέρα, ωστόσο η πηγή όλων των πυροβολισμών δεν είναι προς το παρόν ξεκάθαρη.

Σύμφωνα με την αστυνομία και εργαζόμενους στον ιατρικό τομέα, δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 270 τραυματίστηκαν.

Ο στρατός του Ιράκ διέταξε απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 15.30 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας) για τη Βαγδάτη και από τις 19.000 για όλο το Ιράκ και κάλεσε τους διαδηλωτές να φύγουν από την Πράσινη Ζώνη.

Οι συγκρούσεις ξεκίνησαν λίγες ώρες αφότου ο Σαντρ ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την πολιτική. Οι υποστηρικτές του, που εδώ και εβδομάδες έκαναν καθιστική διαμαρτυρία στο κοινοβούλιο, στην Πράσινη Ζώνη, αποφάσισαν τότε να διαδηλώσουν και εκατοντάδες από αυτούς εισέβαλαν στο Μέγαρο της Δημοκρατίας, όπου έχει την έδρα του το Υπουργικό Συμβούλιο. Ενώ εκείνοι τριγυρνούσαν στα γραφεία, κάθονταν στις πολυθρόνες, πηδούσαν στην πισίνα ή τραβούσαν φωτογραφίες, οι δυνάμεις ασφαλείας επενέβησαν, εκτοξεύοντας δακρυγόνα για να διαλύσουν το πλήθος στην είσοδο της Πράσινης Ζώνης, ανέφερε μια πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Lethal force is being used against protesters inside the Green Zone.

I say it's a matter of time untill we see Saraya Al-Salam entering Green Zone. #Iraq#Baghdadpic.twitter.com/d2tuEfCLpJ