Χάος στη Νέα Υόρκη προκάλεσε μπλακ άουτ στο Μανχάταν

Στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης δεκάδες χρήστες ανήρτησαν φωτογραφίες από σταθμούς του μετρό βυθισμένους στο σκοτάδι.

Αναμένοντας να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση η εταιρεία διαχείρισης μεταφορών της Νέας Υόρκης, η MTA, ζήτησε από τους πολίτες «να αποφεύγουν τους υπόγειους σταθμούς» στο Μανχάταν, δηλαδή σχεδόν το σύνολο του δικτύου του μετρό.

What it is like if you are taking the subway in Manhattan right now.

No traffic lights.

People stuck in elevators.

No word on what caused the Blackout in New York City.

Stay Safe.