Χάος στην Αλβανία και μετωπική πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας - Μέτα: Ακυρώνω τις εκλογές - Ράμα: Θα γίνουν

Με ανάρτησή του στο Facebook το βράδυ του Σαββάτου ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα απάντησε στον πρόεδρο της Αλβανίας Ιλίρ Μέτα, διαμηνύοντας ότι οι δημοτικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις 30 Ιουνίου όπως είναι προγραμματισμένο.

«ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ! Καληνύχτα» ήταν η λακωνική ανάρτηση του Ράμα.

Την ίδια στιγμή διαδηλωτές συνεχίζουν να βγαίνουν στους δρόμους των Τιράνων.

?? The scene outside of the Albanian Parliament building, as the police let off tear gas in an attempt to disperse the crowd of anti-govt protesters in Tirana. pic.twitter.com/YrRqiPZBiR

Συγκεντρώνονται στη Βουλή, απαιτώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού της Αλβανίας.

Albanian opposition leader Lulzim Basha addressed the crowd of anti-govt demonstrators in Tirana before they marched toward the parliament building.

During the speech, fireworks and smoke bombs continued to singe the PM's building. pic.twitter.com/8A3buIMfbs