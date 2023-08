Χάος στην Αργεντινή: Λεηλασίες καταστημάτων - 30 συλλήψεις - ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με την αστυνομία στην επαρχία Κόρδομπα (κεντρικά), συνελήφθησαν περίπου είκοσι άνθρωποι, οι περισσότεροι ανήλικοι, για επιθέσεις ή απόπειρες λεηλασίας σε πάνω από δέκα εμπορικά καταστήματα το σαββατοκύριακο. Στην επαρχία Μεντόσα, επτά πρόσωπα συνελήφθησαν και τους ασκήθηκαν διώξεις.

Στην περιφέρεια της πρωτεύουσας Μπουένος Άιρες, απόπειρα λεηλασίας καταστήματος αναφέρθηκε το βράδυ προχθές Δευτέρα, ωστόσο απετράπη από περίοικους. Ο υπουργός Ασφάλειας Ανίμπαλ Φερνάντες έκανε και σε αυτή την περίπτωση λόγο για προσαγωγές, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό τους.

#BREAKING looks like the rioters have lit a store/building on fire

30 arrests have been made so far the looting has taken place at shops in the provinces of #Cordoba and #Mendoza and #buenosaires. #Argentina

For more news updates, follow us at @TheNewsTrendingpic.twitter.com/osw8HFpJyJ