Χάος στην Κωνσταντινούπολη: Πλημμύρισε από τη βροχή το Μεγάλο Παζάρι - Ένας άστεγος νεκρός

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ένας άστεγος βρέθηκε νεκρός στην περιοχή Ουνκαπανί στην ευρωπαϊκή πλευρά της πόλης εξαιτίας των πλημμυρών, ανέφερε στο Twitter ο εκπρόσωπος της δήμου της Κωνσταντινούπολης.

Πολλοί δρόμοι στην Κωνσταντινούπολη, περιλαμβανομένων τμημάτων του δρόμου στις παραλίες του τομέα Μπακίρκιοϊ και ένα τμήμα ενός από τους κύριους αυτοκινητόδρομους της πόλης έχουν πλημμυρίσει επίσης, ανέφερε το Κέντρο Συντονισμού για την Αντιμετώπιση Καταστροφών του δήμου της Κωνσταντινούπολης (AKOM).

Ferry services across the Bosphorus in Istanbul cancelled and tram services suspended as flash floods caused by heavy rain batter Turkey's biggest city pic.twitter.com/NyqNQ9cFMI