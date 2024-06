Χάος στο αεροδρόμιο του Νέου Δελχί: Ένας νεκρός και τραυματίες από την κατάρρευση οροφής - ΒΙΝΤΕΟ

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι οι σφοδρές βροχοπτώσεις και οι άνεμοι προκάλεσαν σήμερα την κατάρρευση μιας οροφής στο κεντρικό αεροδρόμιο της ινδικής πρωτεύουσας, Νέο Δελχί, τραυματίζοντας τουλάχιστον τρεις ανθρώπους, με τις αρχές να ακυρώνουν πτήσεις από έναν τερματικό σταθμό, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων, αλλά κι αναφορές των ΜΜΕ.

?? Roof collapses at Delhi airport’s Terminal-1 amid heavy rains.

One person tragically di*ed while several injured.

Search operation is currently underway to ensure that no one else is trapped in the wreckage.

Flight departures from Terminal-1 have been suspended.

There has… pic.twitter.com/hKLgOHoLTZ